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Депутат Рады Гончаренко заявил о желании ВВС Британии разбомбить «Северный поток — 2»

Политика
Депутат Рады Гончаренко заявил о желании ВВС Британии разбомбить «Северный поток — 2»
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 19 января. Выбранный британскими ВВС маршрут для поставок вооружения на Украину может быть связан с трубопроводом «Северный поток — 2», заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

Украинский политик показал карту с курсом британских самолетов. На ней можно заметить, что ВВС облетают немецкое воздушное пространство.

«На самом деле самолеты Британии летели мимо Германии, чтобы не сорваться и случайно не разбомбить "Северный поток — 2" по пути», — иронизирует парламентарий.

Гончаренко также выразил надежду, что Британия увеличит поставки вооружения Украине, а самолетам Лондона не придется летать в обход Германии.

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ранее упрекнул Германию за желание заработать на «Северном потоке — 2». По его словам, европейские компании должны самостоятельно выбирать пути транспортировки газа.

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Все новости / Политика / Депутат Рады Гончаренко заявил о желании ВВС Британии разбомбить «Северный поток — 2»
украина германия северный поток британия ввс
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