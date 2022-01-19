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Индиец Прасун Пракаш поделился впечатлениями о жизни в России

Общество
Индиец Прасун Пракаш поделился впечатлениями о жизни в России
Невские Новости  /  Леся Можаева

Москва, 19 января. Родители Прасуна Пракаша переехали из Индии в Москву более 30 лет назад. После окончания университета остались в России и это было судьбоносное решение.

Кумар и Шивани познакомились в Москве, влюбились и поженились. За время учебы в медицинском институте приобрели много друзей и знакомых, это и сподвигло их на перемену места жительства.

Уже в первую зиму теплолюбивые жители Индии столкнулись с проблемой — они не привыкли к российскому климату. Однако друзья по общежитию не дали им замерзнуть и снабдили теплой одеждой.

«Мои родители представляли Россию в вечном снегу и холоде и, конечно, взяли с собой теплые вещи при переезде. Однако уже в первую московскую зиму родители поняли, что их вещи недостаточно теплые для местной зимы и не защищают от холода», — рассказал «Ленте.ру» Прасун Пракаш.

Индиец Прасун Пракаш поделился впечатлениями о жизни в России
ТАСС / Метцель Михаил

Студенты из Индии были впечатлены щедростью россиян. К холодам они привыкли быстро и уже не считали их проблемой. А вот различия в кухне составили больше хлопот. Около 40% индийцев придерживаются вегетарианства, студенты также предпочитали растительную пищу. Им было трудно придерживаться обычного режима питания, но со временем и эту проблему удалось решить. К тому же, новообразованная семья начала понемногу привыкать к местной кухне. Спустя 30 лет на столе у индийцев можно встретить блины, оладушки, борщ и многие другие традиционно русские блюда.

«Я заметил, что и в Индии в последнее время появляются кафе, где подают блюда российской кухни, и это не может не радовать», — поделился Прасун.

Индиец Прасун Пракаш поделился впечатлениями о жизни в России
Prt Scr youtube.com / Всегда Вкусно!

Третьей серьезной проблемой был русский язык, сложный в изучении для любых иностранцев. Шивани начала изучать его еще в Индии, а Кумар стал говорить на русском уже в Москве.

«Я благодарен родителям за то, что они остались в России, ведь именно поэтому для меня этот прекрасный язык стал родным. Я могу похвастаться тем, что читал произведения русской классики в оригинале», — заявил индиец.

У жизни в Москве есть несколько особенностей. При упоминании российской столицы на ум приходит кипучая деятельность, невероятная энергия, которая царит в этом городе. Однако индийцы считают, что в Москве более размеренный ритм жизни. Иностранцы отметили, что в мегаполисе отлично развита транспортная инфраструктура, а в московское метро индийских туристов водят на экскурсии.

Прасун отметил, что в Москве вопрос с жильем стоит не так остро, как в Индии, там настолько высока численность населения, что идет борьба за каждый квадратный метр.

Индиец Прасун Пракаш поделился впечатлениями о жизни в России
pixabay.com / nastya_gepp

Индиец признался, что к нему хорошо относятся в России и рассказы о закрытости и неулыбчивости россиян он считает мифом.

«Россия — не самая улыбчивая страна, но зато люди здесь искренние. Честность и умение быть собой для меня ценнее и важнее, чем улыбки. А еще я считаю, что русский народ — один из самых щедрых», — поделился индиец.

Индиец Субхасиш Гош, проживший несколько лет в Москве и женившийся на россиянке, рассказал о главных качествах русских женщин. Девушки в России умеют любить безоговорочно. Они готовы на многое закрыть глаза, но никогда не простят измену.

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иностранец индиец мнение о россии
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