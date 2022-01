Манижа попала на обложку глобального плейлиста Equal в Spotify

Москва, 19 января. Певица Манижа стала лицом международной программы по поддержке женщин в музыкальной индустрии Equal сервиса Spotify, сообщила пресс-служба компании.

Российская артистка впервые стала лицом глобального Equal. По словам руководителя отдела по работе с музыкальными лейблами Spotify в России Рустама Киреева, это было консолидированное решение сотрудников компании.

«Песню Манижи Now or Never оценили наши зарубежные коллеги, трек получил положительные отзывы от всех стран, где есть программа Equal», — поделился менеджер с ТАСС.