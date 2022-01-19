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Манижа попала на обложку глобального плейлиста Equal в Spotify

Общество
Манижа попала на обложку глобального плейлиста Equal в Spotify
пресс-служба первого канала  /  Максим Ли

Москва, 19 января. Певица Манижа стала лицом международной программы по поддержке женщин в музыкальной индустрии Equal сервиса Spotify, сообщила пресс-служба компании.

Российская артистка впервые стала лицом глобального Equal. По словам руководителя отдела по работе с музыкальными лейблами Spotify в России Рустама Киреева, это было консолидированное решение сотрудников компании.

«Песню Манижи Now or Never оценили наши зарубежные коллеги, трек получил положительные отзывы от всех стран, где есть программа Equal», — поделился менеджер с ТАСС.

Исполнительница привлекла к себе особое внимание после выступления на Евровидении с песней Russian woman («Русская женщина»). Манижа заняла девятое место и запомнилась зрителям вокального конкурса.

Проект Equal был запущен в марте 2021 года. В глобальный плейлист Spotify входит музыка певиц со всего мира, также создаются региональные плейлисты.

Ранее сообщалось, что казахстанский диджей Imanbek набрал более миллиарда прослушиваний на Spotify. Такой успех ему принес трек Roses — Imanbek Remix.

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певица spotify Манижа
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