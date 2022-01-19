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В Приморье тренера по ММА обвинили в домогательствах к 9-летней девочке
Общество
В Приморье тренера по ММА обвинили в домогательствах к 9-летней девочке
 /  ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Владивосток, 19 января. На основании жалобы девочки правоохранительные органы Приморья возбудили уголовное дело в отношении тренера.

Скандал разразился в селе Владимиро-Александровском, где тренер по ММА работает с подростками. Одна из девочек пожаловалась маме на то, что мужчина якобы трогал ее в районе паха. Мать решила тайком проследить за тренировочным процессом, но ничего подозрительного в поведении тренера не заметила, сообщает Life.

Тем не менее, чтобы подстраховаться, она обратилась в полицию, где к ее опасениям отнеслись настолько серьезно, что решили возбудить уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста». Примечательно, что тренер характеризуется коллегами как внимательный и квалифицированный специалист. 

Ранее ФАН сообщал о скандале во время предновогоднего корпоратива одного из московских телеканалов. Одна из сотрудниц обвинила продюсера в домогательствах. Тот сумел убедить полицию в своей невиновности, намекнув на желание женщины стать телеведущей ценой оказания интимных услуг.

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уголовное дело тренер домогательства
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