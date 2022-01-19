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Западу уготована судьба СССР: Евросоюз и США рискуют не пережить очередной кризис
Экономика
Западу уготована судьба СССР: Евросоюз и США рискуют не пережить очередной кризис
ПолитРоссия  / 

Страны Запада рискуют не пережить новый экономический кризис, который может обернуться для США и Евросоюза катастрофой. Таким мнением поделился экономист и публицист Михаил Хазин.

Соединенные Штаты столкнулись с большой проблемой в промышленном секторе, считает специалист. Хазин указал, что в Америке уже началась гражданская война между элитами. Все это является катастрофическим для США.

«Есть такой замечательный фильм, как «Свадьба в Малиновке». Есть там замечательная фраза: «А какой же ты атаман, если у тебя нету золотого запасу?» С золотым запасом как раз сейчас очень все плохо. Любая истерика за собой что-то скрывает, обычно — нехватку ресурсов. То есть это попытка взять нахрапом то, что в рамках сложной и длительной операции взять, скорее всего, не получится. Вся проблема состоит в том, что ни в основных странах Евросоюза, ни в Великобритании, ни в США сегодня нет ресурса для серьезной конфронтации с кем бы то ни было. То, что сегодня происходит США, в политической и элитной частях, — уже гражданская война. 25-процентная инфляция в промышленном секторе — это катастрофа в любой стране. А в США, с их уровнем разделения труда, — дикая катастрофа. Они значительную часть прошлого года сокращали монетарную часть, то есть наличные деньги. Промышленная инфляция не снижается», — заявил он.

Хазин добавил, что, несмотря на все усилия Великобритании, у Лондона не получится создать свою валютную зону. Единственная страна, которая может помочь Британии, — Россия, поэтому английские лидеры постоянно добиваются встреч с президентом Владимиром Путиным.

Западу уготована судьба СССР: Евросоюз и США рискуют не пережить очередной кризис
ФБА «Экономика сегодня» /

«Что касается Великобритании, то нужно понимать, что по итогам кризиса, когда образуются валютные зоны, возникает ключевой вопрос — а будет ли у Англии своя валютная зона? Тут-то и выясняется, что ее не просто не будет, а не может быть. Из-за этого там и происходит истерика. И они хотят хоть тушкой, хоть чучелком встретиться с президентом России. Потому что единственный человек, который может помочь Англии получить свою валютную зону, — это Владимир Путин», — сообщил специалист.

Новый кризис в Евросоюзе и США может начать развиваться по сценарию СССР, считает Михаил Хазин. По его словам, западные страны рискуют не пережить очередной кризис.

«Скорее всего, и у Берлина ничего не получится с валютной зоной, потому что в зоне евро та же катастрофа. Потому что бешенные инфляция и эмиссия. Что они будут делать, я не знаю. Но кое-какие аналогии можно провести: экономический механизм сегодняшнего западного кризиса — тот же самый, который был в СССР в конце 80-х. И они получат по его итогам через несколько лет такую же картину с падением жизненного уровня населения. Только мы этот кризис уже пережили, а переживут ли они — это большой вопрос», — заявил Михаил Хазин на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс ранее призвала ЕС снизить зависимость от поставок российского газа.

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