Netflix опубликовал тизер сериала «Викинги: Вальхалла»

Москва, 19 января. Стриминговая платформа Netflix опубликовала тизер сериала «Викинги: Вальхалла». Ролик появился в официальном канале сервиса в YouTube.

В трейлере появляются некоторые герои проекта. Речь идет о короле Кнуде Великом, мореплавателе Лейфе Эрикссоне, Эдмунде Железнобоком и Харальде Сигурдссоне. Шоу выйдет на стриминговой площадке 25 февраля.

Сериал расскажет о событиях, которые связаны с другим проектом — «Викинги», пишет «Культуромания». В сериале были заняты Поллианна Макинтош, Йоуханнес Хейкюр Йоуханнессон, Фрида Густавссон, Дэвид Оукс и другие.

На днях Netflix презентовал трейлер нового мини-сериала «Изобретая Анну». Главной героиней стала немецкая мошенница русского происхождения Анна Сорокина, которая с помощью обмана стала членом высшего общества в Нью-Йорке.