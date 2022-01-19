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Игорь Николаев заявил, что ему стыдно слушать свои песни в исполнении Ирины Аллегровой

  /   Обновлено: 19 января 2022 12:09
Шоу-бизнес
Игорь Николаев заявил, что ему стыдно слушать свои песни в исполнении Ирины Аллегровой
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 19 января. Певец и композитор Игорь Николаев вспомнил о долголетнем сотрудничестве с народной артисткой России Ириной Аллегровой. Он вспомнил эротичные песни исполнительницы, которые ему стыдно слушать.

Артист рассказал, что часто бывал с Аллегровой в одном из ресторанов на окраине Москвы. Там они с большим наслаждением слушали песни местного коллектива, некоторых музыкантов позвали к себе в команду.

«Тогда был некий дух свободы, мы экспериментировали, иногда заранее понимая, что некоторые песни, возможно, никуда не пойдут. Безо всяких надежд делали песню «Войди в меня», например», — отметил Игорь Николаев в интервью «Московскому комсомольцу».

Эротические звуки, которые издавала Аллегрова во время исполнения композиции, заставляют Николаева стесняться. Однако он подчеркнул, что песня получилась потрясающей.

Ирина Аллегрова отметит 20 января юбилей. Артистке исполнится 70 лет. «Шальная императрица» четыре раза была замужем. Ей также приписывали роман с композитором Игорем Крутым, однако музыкант опроверг это.

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Все новости / Шоу-бизнес / Игорь Николаев заявил, что ему стыдно слушать свои песни в исполнении Ирины Аллегровой
музыка аллегрова николаев
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