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Православные петербуржцы поделились эмоциями после крещенских купаний

Общество

Розовые щеки, плавки, халат и трясущиеся ноги — по этим характерным признакам можно узнать участников крещенских купаний. В этом году в Петербурге священный обряд прошел по всем правилам.

«Мы контролируем очередь, чтобы не набивалось много людей в палатки. У нас все-таки коронавирусные  ограничения. Чтобы много народу не было, чтобы риски сократить до минимума», — рассказывает сотрудник муниципального образования Федор.

На Аптекарской набережной собрались не только желающие совершить священный обряд, но и те, кто хотел проверить возможности своего организма. Температура воздуха в Северной столице опустилась до -3 градусов Цельсия, однако участникам было по-настоящему жарко.

«Бодро! Традиции на Руси нельзя нарушать», — считает местный житель Антон. 

 «Очень хорошо, тепло!», — восклицает после погружения петербурженка.

«Вот теперь прекрасно! Вам холодно? А мне нет!», — утверждает другая участница купаний.

Большинство посетителей окунаются в купель не в первый раз. Участники дали советы новичкам и сравнили мероприятие с прошлогодними купаниями.

«Необыкновенные! Восьмой год окунаюсь. Начинать надо только со снега, и в душ горячий, холодный, горячий, холодный», — делится опытом Виктор.

 «В прошлом году купался, в позапрошлом, и сегодня тоже готов! В этом году больше купелей открылось, мы очень рады. И теплее, намного лучше» — считает петербуржец Камиль.

Среди желающих ощутить мощь русских традиций оказался и американец Том. Девять лет назад он переехал в Россию из Аляски, но уже проникся местной культурой.

«Это мое третье крещенское купание, но у нас на Аляске есть похожая традиция, которая мне очень нравится! Правда, там  немножко по-другому: мы просто прыгаем в океан и выбегаем обратно. Обожаю эту традицию! Меня крестили в православной церкви на Аляске, поэтому очень здорово было продолжить участвовать в крещенских купаниях в России», — рассказал он.

Участниками крещенских купаний стали и совсем юные ребята. Школьник Вадим по началу боялся нырять в ледяную воду. Но после погружения эмоции просто захлестнули подростка.

«Это круто! Холодно! Понравилось!», — с трудом говорит мальчик.  

Из-за эпидемиологической ситуации некоторые регионы отказались проводить крещенские купания. Так, карантин нарушил традицию в Калининграде, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском и других городах.

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