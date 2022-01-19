Уайт не включил экс-чемпиона UFC Нурмагомедова в список лучших бойцов в истории MMA

Москва, 19 января. Глава UFC Дана Уайт не включил бывшего чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова в список лучших бойцов в истории смешанных единоборств.

Бразилец Андерсон Силва, канадец Жорж Сен-Пьер и американец Джон Джонс вошли в персональный топ лучших бойцов MMA Даны Уайта. Об этом сообщает BJPenn. Президент UFC не включил в список лучших бойцов в истории смешанных единоборств россиянина Хабиба Нурмагомедова, завершившего спортивную карьеру в октябре 2020 года. При этом Уайт подчеркнул, что непобедимый американец Камару Усман близок к попаданию топ-3.

На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 боях в MMA. В своем последнем поединке российский спортсмен Нурмагомедов оказался сильнее Джастина Гейджи из США. Хабиб победил техническим нокаутом, в третий раз защитив титул чемпиона UFC в легкой весовой категории.