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Уайт не включил экс-чемпиона UFC Нурмагомедова в список лучших бойцов в истории MMA

  /   Обновлено: 19 января 2022 11:11
Спорт
Уайт не включил экс-чемпиона UFC Нурмагомедова в список лучших бойцов в истории MMA
пресс-служба администрации Сочи

Москва, 19 января. Глава UFC Дана Уайт не включил бывшего чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова в список лучших бойцов в истории смешанных единоборств.

Бразилец Андерсон Силва, канадец Жорж Сен-Пьер и американец Джон Джонс вошли в персональный топ лучших бойцов MMA Даны Уайта. Об этом сообщает BJPenn. Президент UFC не включил в список лучших бойцов в истории смешанных единоборств россиянина Хабиба Нурмагомедова, завершившего спортивную карьеру в октябре 2020 года. При этом Уайт подчеркнул, что непобедимый американец Камару Усман близок к попаданию топ-3.

На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 боях в MMA. В своем последнем поединке российский спортсмен Нурмагомедов оказался сильнее Джастина Гейджи из США. Хабиб победил техническим нокаутом, в третий раз защитив титул чемпиона UFC в легкой весовой категории.

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Все новости / Спорт / Уайт не включил экс-чемпиона UFC Нурмагомедова в список лучших бойцов в истории MMA
нурмагомедов mma ufc уайт топ-3
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