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Дочь Константина Меладзе стала участницей украинской версии шоу «Голoс»

Общество
Дочь Константина Меладзе стала участницей украинской версии шоу «Голoс»
instagram.com  /  @meladzemusic

Киев, 19 января. Наследница продюсера Константина Меладзе Лия пришла на «Слепые прослушивания» популярного вокального шоу «Гoлос страны», которое является украинским аналогом американского The Voice.

Юная певица удивила зрителей своим появлением на проекте. По словам Лии, отец знал о ее желании участвовать в шоу и посоветовал быть собой.

«Я очень много времени работала, чтобы показать себя сейчас, самосовершенствовалась. Очень хочу, чтобы «Голос страны» стал началом моей борьбы со страхом «неидеальной себя»», — поделилась она с изданием kp.ua.

Дочь Константина Меладзе стала участницей украинской версии шоу «Голoс»
Prt Scr youtube.com / Голос країни

Дочь Меладзе живет в Киеве, у нее есть сестра Алиса и брат Валерий. Девушка училась в британской школе, а сейчас готовится к поступлению в один из американских вузов. Наследница продюсера хочет пойти по его стопам. Вокалом Лия занимается уже много лет. Она организовала группу FAR FOR, где была одной из солисток.

Константин Меладзе известен как создатель успешной украинской поп-группы «ВИА Гра». Особенностью коллектива является частая смена его участниц. В золотой состав группы входили Вера Брежнева, Надежда Грановская и Анна Седокова.

Ранее Седокова заявила, что никогда не оказывала особых знаков внимания Меладзе. Однако многие считали сексапильную артистку причиной многочисленных конфликтов продюсера с женой.

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голос шоу меладзе
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