Москва, 19 января. Непоследовательная политика коллективного Запада привела к отказу ряда африканских государств от сотрудничества с НАТО. Такое мнение высказали в Содружестве офицеров за международную безопасность.

«Четыре месяца назад Эстония угрожала уйти из Мали, поскольку появились слухи, что туда заходит Россия. Теперь они изменили официальную позицию и намерены оставаться в Мали, поскольку… туда заходит Москва, и, по заявлениям эстонских военных, "страна нуждается в защите перед лицом нарастающей агрессии РФ"», — прокомментировали ситуацию в СОМБ.

По мнению организации, именно непоследовательная политика коллективного Запада привела к тому, что такие африканские государства, как ЦАР, Гвинея, Мали, Судан, Алжир, вынуждены ограничивать сотрудничество с Североатлантическим альянсом.

В середине июля, накануне Дня взятия Бастилии, министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил о готовности страны продолжить участие во французской военной операции «Бархан» на территории Сахаро-Сахельского региона.

Ранее редакция Telegram-канала «Немецкий орел» подготовила для Федерального агентства новостей материал, в котором рассказала, стоит ли ожидать вывода контингента ФРГ из Мали в связи с появлением слухов о прибытии в страну российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».