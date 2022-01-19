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МИД России назвал агрессивные выпады США против Москвы попыткой «сохранить лицо»

Политика
МИД России назвал агрессивные выпады США против Москвы попыткой «сохранить лицо»
pixabay.com

Москва, 19 января. Официальный Вашингтон стремится «сохранить лицо» агрессивными выпадами в сторону России, хотя фактически уже дал согласие Москве на переговоры по гарантиям безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова призвала обратить внимание, что, несмотря на все многочисленные нападки, официальный Вашингтон ни разу прямым текстом не отказался от диалога. Очередные громкие заявления — лишь работа на внутренний рынок и стремление сохранить авторитет мирового гегемона, объяснила дипломат.

«Поэтому они из себя это выражали на публику. Но ведь заметьте, они ни разу не сказали "нет". Они не сказали, что они отказываются от диалога и так далее. Здесь была попытка объяснить собственной аудитории, сохранить лицо», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Также Захарова подтвердила информацию о готовящейся встрече главы МИД РФ Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Главы дипломатических ведомств условились о переговорах в Женеве 21 января.

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россия сша агрессия мид россии
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