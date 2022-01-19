Родственник вдовы Градского рассказал о ее состоянии после ограбления

Москва, 19 января. Вдова композитора Александра Градского Марина Коташенко сильно переживает из-за ограбления, заявил ее отец Владимир Коташенко в программе Андрея Малахова «Прямой эфир».

Коташенко подтвердил факт нападения на свою дочь. По его словам, сейчас со вдовой музыканта работают сотрудники правоохранительных органов.

«Тяжело ей: полиция, допросы, протоколы. Она до пяти утра была в полиции. Дети нормально себя чувствуют. Они были в стороне. Ничего не видели», — поделился он.

Желтая пресса распространяет о Коташенко откровенный бред, заявил отец. Можно фантазировать на эту тему, но во всем должна разбираться полиция, подытожил он.

В середине января вдова Градского подверглась нападению в Московской области, пишет Teleprogramma.pro. Преступники устроили ДТП, после чего заставили Коташенко отвезти их в коттедж в Наро-Фоминском районе. Оттуда злоумышленники вынесли имущество на 100 млн рублей. По одной из версий, ограбление могло быть инсценировано.