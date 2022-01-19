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Жители канадского Торонто расчищают город после обильного снегопада

Общество

Дороги, тротуары и автомобили, покрытые толстой шапкой рыхлого снега, обнаружили жители Торонто, когда вышли на улицу утром понедельника. Горожане не растерялись: взяли в руки лопаты и отправились расчищать дворы и транспортные средства.

Толщина снежного покрова, укрывшего Торонто и его окрестности, составила 36 сантиметров. Этот показатель почти приблизился к рекорду 1965 года. Тогда движение в городе было практически парализовано, а высота образовавшихся сугробов оказалась без малого полметра. Снегоуборочная техника трудится без устали, расчищая проезжие части и подъезды к дворам. На помощь ей спешат местные жители.

«Вы знаете, у нас бывало несколько зим, когда выпадало такое количество снега. Но прошло не меньше 10-12 лет, с тех пор, как у нас был такой же обильный снегопад», — пояснил местный житель Мэнни Сильва.

Горожанин добавил, что убирать снег для него не составляет труда. На улице установилась комфортная погода, и он работает лопатой в свое удовольствие, иногда делая перерывы, чтобы передохнуть.

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канада снег торонто зима природа
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