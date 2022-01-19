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Аналитик Кнутов: российский комплекс РЭБ «Мурманск-БН» стал настоящим кошмаром для НАТО

Армия
Аналитик Кнутов: российский комплекс РЭБ «Мурманск-БН» стал настоящим кошмаром для НАТО
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Москва, 19 января. Российские комплексы радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН» являются полноценным оружием нелетального характера. Такое мнение высказал военный историк и директор Музея войск ПВО России, полковник в отставке Юрий Кнутов.

Он прокомментировал слова премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере, который, как сообщает британская газета The Times, опасается, что РФ сейчас может «накрыть» территорию стран НАТО колпаком, заблокировав все радиосигналы. В беседе с «ПолитРоссией», аналитик объяснил, почему вооружение РЭБ, расположенное в Крыму, Калининградской области и Мурманске, больше всего пугает Североатлантический альянс.

По словам Кнутова, российские средства РЭБ действительно способны вывести из строя не только аналогичное вооружение западных стран, но и авиацию. Именно «Мурманск-БН» стал настоящим кошмаром для Альянса. Но непонятно, почему на Западе решили, что риск его применения существует уже сейчас.

«Не знаю, откуда там британцы и норвежцы черпают свою информацию, но выглядит она, прямо скажем, неправдоподобно. Но они совершенно правы в одном: мы действительно в состоянии вывести из строя их электронику. И в НАТО это прекрасно знают», — указал Кнутов.

Ранее аналитики французского издания Atlantico заявили, что «Мурманск-БН» в Калининграде ставит под угрозу выполнение боевых задач странами НАТО. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается ни с кем обсуждать вопрос размещения ракет в Калининградской области, потому что это российская территория, передает телеканал «360».

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Все новости / Армия / Аналитик Кнутов: российский комплекс РЭБ «Мурманск-БН» стал настоящим кошмаром для НАТО
РЭБ россия нато европа
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