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Части РВСН получают новые машины дистанционного разминирования «Листва»

Армия
Части РВСН получают новые машины дистанционного разминирования «Листва»
wikipedia.org  /  Alexey Vasilenko /CC BY-SA 4.0

Москва, 19 января. Соединения Ракетных войск стратегического назначения РФ получают и используют при боевой подготовке машины дистанционного разминирования (МДР) «Листва». Об этом сообщил начальник инженерной службы РВСН Владимир Хорошунов.

Посредством МДР «Листва» удалось существенно увеличить скорость разведки местности и обеспечить надежную защиту маршрутов движения от наличия взрывных устройств, рассказал полковник Владимир Хорошунов в интервью телеканалу «Звезда».

«Универсальный широкозахватный поисковый модуль, расположенный в передней части машины, позволяет проводить разведку по всей ширине проезжей части», — отметил представитель РВСН.

По словам Хорошунова, в Ракетных войсках стратегического назначения на конец 2021 года имеется уже восемь МДР «Листва», их поставки будут продолжены.

Ранее аналитики китайского портала Sohu объяснили страх Пентагона перед новым вооружением РВСН. О разработке в России подвижного ракетного комплекса грунтового базирования информировал телеканал «360».

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учения рвсн листва
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