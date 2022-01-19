Комитет ГД по труду одобрил дополнительную индексацию пенсий россиян

Москва, 19 января. Думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил ко второму чтению поправку об индексации пенсий россиян в 2022 году на 8,6%.

Как ранее отмечал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, нижняя палата парламента 20 января рассмотрит законопроект во втором и, возможно, сразу в третьем чтении. После проведения дополнительной индексации средняя пенсия в РФ составит 18 984 рубля.

Перед этим президент Владимир Путин на фоне высокой инфляции поручил правительству принять решение об индексации пенсий на 8,6%. С 1 января пенсии россиян увеличились на 5,9%. Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, который лег в основу бюджета на этот год, в 2021 году инфляция ожидалась на уровне не выше 5,8%, однако на начало января она составила почти 8,4%.

Юрист Мария Спиридонова ранее рассказала об обязательной индексации зарплат россиян. Она уточнила, что коммерческие предприятия обычно устанавливают самостоятельно коэффициент при индексации.