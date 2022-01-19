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Комитет ГД по труду одобрил дополнительную индексацию пенсий россиян

Экономика
Комитет ГД по труду одобрил дополнительную индексацию пенсий россиян
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 января. Думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил ко второму чтению поправку об индексации пенсий россиян в 2022 году на 8,6%.

Как ранее отмечал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, нижняя палата парламента 20 января рассмотрит законопроект во втором и, возможно, сразу в третьем чтении. После проведения дополнительной индексации средняя пенсия в РФ составит 18 984 рубля.

Перед этим президент Владимир Путин на фоне высокой инфляции поручил правительству принять решение об индексации пенсий на 8,6%. С 1 января пенсии россиян увеличились на 5,9%. Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, который лег в основу бюджета на этот год, в 2021 году инфляция ожидалась на уровне не выше 5,8%, однако на начало января она составила почти 8,4%.

Юрист Мария Спиридонова ранее рассказала об обязательной индексации зарплат россиян. Она уточнила, что коммерческие предприятия обычно устанавливают самостоятельно коэффициент при индексации.

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пенсии госдума индексация
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