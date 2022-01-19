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Окунание в проруби обойдется для омичей в 500 рублей
Общество
Окунание в проруби обойдется для омичей в 500 рублей
cherinfo.ru  /  Официальный сайт Череповца

Омск, 19 января. Традиционный крещенский обряд с окунанием в прорубь превратился для омичей в платную услугу.

Единственным оборудованным на омском Левобережье официальным местом для крещенских купаний в проруби, как оказалось, в этом году невозможно воспользоваться бесплатно, сообщает «Омск-Информ».

Так как купальня расположена на территории банно-оздоровительного комплекса, чтобы совершить обряд, необходимо заплатить 500 рублей. Только тогда можно будет окунуться в купель, а затем выпить горячий чай и перекусить. Даром эти услуги доступны только детям в возрасте до 18 лет.

Ранее ФАН сообщал, что власти Омска пообещали жителям оборудовать пять специальных мест для окунания в купелях, размещенных в районе улицы 3-й Островской и в поселке Новая Станица. О том, что 19 января за крещенские купания придется платить, не сообщалось.

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