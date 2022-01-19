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Замглавы МИД РФ Сыромолотов назвал «беспрецедентным вызовом» беспорядки в Казахстане

Политика
Замглавы МИД РФ Сыромолотов назвал «беспрецедентным вызовом» беспорядки в Казахстане
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 января. Массовые беспорядки в Казахстане оказались беспрецедентным вызовом для государственности и суверенитета азиатской республики. С таким заявлением выступил замглавы министерства иностранных дел России Олег Сыромолотов.

Как отметил дипломат, под прикрытием мирных митингов, вызванных социально-экономическими вопросами, радикальные силы попытались осуществить попытку государственного переворота. Участники массовых беспорядков пытались дестабилизировать обстановку в стране, чтобы насильственным образом захватить власть, объяснил замминистра.

«Казахстан столкнулся с беспрецедентным вызовом своей государственности, безопасности и суверенитету», — почдеркнул Олег Молотов.

Разгул насилия и преступности на фоне беспорядков в начале январе в Казахстане удалось подавить благодаря оперативному вмешательству сил ОДКБ. Как отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, миротворческие силы Организации договора коллективной безопасности доказали свою эффективность.

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Казахстан Олег Сыромолотов одкб мид россии массовые беспорядки
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