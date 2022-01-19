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Житель Краснокаменска спас двоих детей при пожаре в квартире

Общество
Житель Краснокаменска спас двоих детей при пожаре в квартире
pixabay.com  /  sbox

Чита, 19 января. Огонь вспыхнул на третьем этаже жилого дома в Краснокаменске. В объятом пламенем помещении оказались четыре человека, двое из которых — дети. Владелец квартиры самостоятельно эвакуировал несовершеннолетних. Еще одной женщине потребовалась помощь специалистов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Для ликвидации возгорания были направлены десять человек личного состава и четыре единицы техники. До их прибытия мужчина успел вывести своих детей, однако внутри оставалась 70-летняя пенсионерка. Спасатели вынесли на свежий воздух пострадавшую, находившуюся без сознания. Ее передали медикам скорой помощи.

Обстоятельства случившегося выясняются. Предварительная причина инцидента — короткое замыкание электропроводки.

В Москве спасли 24 человека при тушении пожара на улице Коштоянца, информирует РИАМО. Огонь распространился на площади 75 квадратных метров.

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