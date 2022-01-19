Захарова считает провокацией заявление Псаки об «эвакуации» посольства РФ из Украины

Москва, 19 января. Россия расценивает в качестве провокации заявления властей США о якобы готовящейся эвакуации российского посольства из Украины, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев LIVE».

До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон располагает некой информацией о «подготовке эвакуации» российских дипломатов из Украины. По ее же словам, Соединенные Штаты не понимают значения этих шагов.

«У меня вопрос, какое дело Псаки и американской стороне до того, что происходит с посольствами других стран? Это первый вопрос», — сказала Захарова.

Представитель российского МИД до этого заявила, что США продолжают наращивать поставки вооружения на Украину.