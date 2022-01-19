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Политолог Сосновский: Бербок вынуждена исполнить волю канцлера Германии Шольца по «СП-2»

Политика
Политолог Сосновский: Бербок вынуждена исполнить волю канцлера Германии Шольца по «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Берлин, 19 января. Глава МИД Германии Анналена Бербок вынуждена смириться с реализацией проекта «Северный поток — 2» из-за курса немецкого правительства, заявил главный редактор интернет-издания World Economy Александр Сосновский.

По словам эксперта, Бербок в последнее время стала осторожнее высказываться в отношении газопровода «СП-2». Эта ситуация может быть обусловлена нахождением лидера «Зеленых» в составе нового немецкого правописания, члены которого пытаются реализовать общий курс. Направление нынешнего кабинета министров, который возглавляет канцлер ФРГ Олаф Шольц, не предполагает отказ от воплощения «Северного потока — 2».

«Бербок, будучи министром иностранных дел, обязана проводить линию правительства, а не партии «Зеленые». Поэтому ей приходится, сцепив зубы, высказывать мнение, превалирующее в правительстве. Это мнение однозначное: «Северный поток — 2» — коммерческий проект, не имеющий отношения к политике, он не должен быть привязан к политике и точно не может стать предметом переговоров или давления на какую-либо сторону», — раскрыл публицист истинную причину резкой смены позиции Бербок по «СП-2» на канале Baltnews.

Политолог Сосновский: Бербок вынуждена исполнить волю канцлера Германии Шольца по «СП-2»
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Сосновский подчеркнул, что Бербок будет вынуждена исполнить волю канцлера Шольца. В противном случае ей придется покинуть свой правительственный пост, заключил политолог.

Британский аналитик Гай Чазан ранее констатировал раскол в Правительстве ФРГ из-за «Северного потока — 2». По его словам, эти противоречия ослабляют Германию и Евросоюз.

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германия северный поток сосновский шольц Бербок
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