Организаторы перенесли премию «Грэмми» на апрель

Лос-Анджелес, 19 января. Церемонию вручения премии «Грэмми» проведут 3 апреля в Лас-Вегасе из-за опасений распространения штамма «Омикрон», говорится в сообщении на сайте премии.

Награждение победителей должно было пройти 31 января. Однако организаторы решили перенести мероприятие из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в США.

Список номинантов «Грэмми» был объявлен еще в ноябре прошлого года. На 11 статуэток претендуют джазовый исполнитель Джон Батист, за ним идет поп-певец Джастин Бибер (8 номинаций), а Doja Cat и H.E.R. Билли Айлиш и Оливия Родриго заявлены в семи номинациях, сообщает «360».

Прошлая церемония «Грэмми» состоялась в марте, ее провели в гибридном формате. Награда за лучшую запись досталась Билли Айлиш, еще одну статуэтку она получила за саундтрек к боевику «Не время умирать» с Дэниэлом Крэйгом.

Ранее сообщалось, что организаторы перенесли на лето Всемирный экономический форум в Давосе. Традиционная встреча должна была состояться в конце января.