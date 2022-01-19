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Эрдоган заявил о готовности Турции помочь России и Украине решить разногласия

  /   Обновлено: 19 января 2022 10:32
Политика
Эрдоган заявил о готовности Турции помочь России и Украине решить разногласия
tccb.gov.tr  /  T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet Sayfası

Анкара, 19 января. Турция сможет стать площадкой для встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщил представитель турецкого главы Ибрагим Калын.

По его словам, политик планирует посетить Украину. Это произойдет в ближайшие недели.

«Президент Эрдоган пригласил обоих лидеров приехать в Турцию и провести встречу для решения проблем и разногласий между ними. Турция готова сыграть любую роль, которую она может сыграть, чтобы снизить напряженность между Россией и Украиной», — добавил Калын.

Это не первый раз, когда Реджеп Тайип Эрдоган предлагает свою помощь Москве и Киеву. В декабре он заявил о готовности стать посредником между ними.

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Все новости / Политика / Эрдоган заявил о готовности Турции помочь России и Украине решить разногласия
украина путин турция зеленский
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