Представитель президента Турции Калын сообщил о скором визите Эрдогана на Украину

Анкара, 19 января. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Украину. Об этом сообщил официальный представитель лидера Ибрагим Калын.

По его словам, это произойдет в ближайшие недели.

«Президент Турции посетит Украину с визитом в ближайшие недели», — сказал Калын.

До этого глава государства предложил президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому провести переговоры в Турции для улаживания всех разногласий.

Как стало известно ранее, Зеленский поблагодарил Эрдогана за непризнание Крыма Турцией. Глава государства также отметил стратегический характер украинско-турецких отношений и необходимость двустороннего сотрудничества.