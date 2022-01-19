Energetyka 24: заманчивые предложения «Газпрома» таят опасность для Польши

Варшава, 19 января. Авторы сетевого издания Energetyka 24 предполагают, что Россия может сделать Польше выгодное предложение по газу, сообщает интернет-портал ИноСМИ.

Польский портал Energetyka24 утверждает, что Россия не сможет смириться с утратой польского рынка, поэтому готовит для Варшавы привлекательное газовое предложение. Авторы издания напомнили, что благодаря недавно построенному газопроводу Baltic Pipe Польша сможет отказаться от закупок газа у России и стать энергонезависимой страной.

«Опыт последних лет подсказывает, что в случае Польши с большой степенью вероятности будет использована приманка в виде невероятно привлекательного ценового предложения. Так произошло ранее с Литвой», — сообщают авторы Energetyka24.

Журналист Myslpolska.info Анджей Шченьсняк напомнил, что 21 декабря польский участок трубопровода «Ямал — Европа» перешел в реверсный режим. Изначальный потребитель теперь поставляет газ в обратном направлении: из Германии в Польшу. Потеряв позицию транзитера, Варшава покупает российский газ у Берлина. Шченьсняк указывает на то, что на этом последствия не заканчиваются. Теперь Польша платит за обслуживание никому не нужного трубопровода.

Цены в Европе во второй половине декабря в очередной раз продемонстрировали резкий рост. Одна из причин — приостановка поставок из России по маршруту «Ямал — Европа». Эксперты сомневаются в том, что «Газпром» выступит с предложением для Польши, скорее наоборот. Пониженный объем прокачки провоцирует рекордный рост цен на голубое топливо. Российский концерн готов нарастить поставки и отвергает все обвинения в намеренном занижении объемов.