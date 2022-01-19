Украинский посол Мельник раскритиковал ФРГ из-за отказа предоставить ВСУ системы ПВО

Берлин, 19 января. Берлин отказался предоставлять Киеву летальные вооружения, чем вызвал критику со стороны украинского посла Андрея Мельника. По мнению дипломата, у ФРГ нет «политической воли».

Украинские власти рассчитывают на военную помощь от ФРГ в виде военных кораблей и систем противовоздушной обороны, заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник немецкому агентству dpa.

«В первую очередь речь идет о немецких военных кораблях, одних их лучших в мире, которые срочно нужны нам для защиты протяженного побережья Черного и Азовского морей», — рассказал журналистам посол.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что Берлин не намерен поставлять ВСУ летальные вооружения. Мельник заявил, что немецкие власти игнорируют Украину, потому что не воспринимают ее как «великую культурную европейскую нацию» или «влиятельный субъект политики».

По словам посла, за отказ от предоставления Киеву вооружений Берлин рискует поплатиться тем, что отношения между странами «могут сильно пострадать». Об этом сообщает телеканал «360».