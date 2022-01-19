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Военкор Гау о фильме «Гранит»: Русский человек становится эталоном справедливости и чести
Общество
Военкор Гау о фильме «Гранит»: Русский человек становится эталоном справедливости и чести
кадр из фильма «Гранит»  / 

Русский человек далеко за пределами Родины становится эталоном справедливости и чести. Об этом ФАН рассказал депутат первого состава Верховного совета ДНР, военкор, экс-боец подразделения «Витязь» Дмитрий Гау, комментируя фильм «Гранит».

На НТВ 28 декабря состоялся премьерный показ военного боевика «Гранит» режиссера Дениса Нейманда. Действие киноленты разворачивается в Республике Мозамбик.

По сюжету отряд террористов нападает на одну из деревень, боевики расстреливают местных жителей, сжигают дома, а детей берут в плен. В то же время в Мозамбик прибывает главный герой фильма с позывным «Гранит». Он вместе с командой российских инструкторов должен собрать данные о численности террористов и их местоположении. Солдаты местной армии боятся выступать против боевиков, не соблюдают дисциплину и не выполняют приказы, поэтому российские инструкторы остаются с радикалами один на один.

Как отметил Дмитрий Гау, учитывая спецэффекты, а также качество картины, это ответ Голливуду. Однако в нем не совсем голливудская история.

Военкор Гау о фильме «Гранит»: Русский человек становится эталоном справедливости и чести
кадр из фильма «Гранит» /

«Ведь в российской картине присутствует большая доля реальности, нежели у любителей фантастических боевиков в стиле «Рэмбо». Да и последняя картина, которая подчеркивала бы действия американских военных, «Черный ястреб» — это, скорее, исключение из правил. Польза от картины «Гранит» очевидна. Фильм полезен даже не для зарубежных зрителей, а для внутренних», — пояснил собеседник ФАН.

По его мнению, фильм популяризирует среди соотечественников людей, которые отстаивают интересы России в различных точках мира. Он заметил, что о них никто практически ничего не рассказывает, однако их очень уважают в экзотических уголках земного шара.

«Их действия — тайна, покрытая мраком, рассказывать можно не все. Поэтому немного приоткрывая завесу действий наших бойцов, появляется понимание — нам есть чем гордиться. Русский человек далеко за пределами Родины становится эталоном справедливости и чести», — заключил Дмитрий Гау.

В фильме снимались Олег Чернов, Евгений Терских, Александр Барановский, Марк Гаврилов, Игорь Филиппов, Мексес Мабессимо и другие.

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гранит дмитрий гау
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