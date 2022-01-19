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Прохора Шаляпина заподозрили в отравлении супруги ради денег

Общество
Прохора Шаляпина заподозрили в отравлении супруги ради денег
Агентство городских новостей Москва

Москва, 19 января. Певец Прохор Шаляпин мог отравить свою супругу-миллионершу Татьяну Клаудию Девис ради денег. Такое предположение озвучили гости программы «На самом деле».

Троюродный брат артиста Николай Хлякин вспомнил подозрительный инцидент, связанный с Шаляпиным. По его словам, певец обращался за помощью к их общему знакомому, который работает фармацевтом. Как оказалось, Шаляпин задал достаточно странный вопрос — можно ли незаметно убить человека.

«Прохор интересовался, как можно убить человека незаметно. Он очень волновался за свою мать, мол, она больна, на нее много гонений, не исключено, что посадят в тюрьму. Он переживал, могут ли подмешивать вещества в препараты, которые она принимает», — указал родственник исполнителя.

Несмотря на попытки артиста оправдаться, Шаляпину напомнили, что после кончины супруги он стал приобретать предметы роскоши. Например, он купил дорогой автомобиль, стоимость которого составила 16 миллионов рублей, пишет «Вечерняя Москва».

Практически сразу после свадьбы бизнесвумен заболела коронавирусом. Она упорно боролась с недугом, который оказался все же сильнее. О смерти супруги Шаляпина стало известно в конце сентября.

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