Встреча с диким тигром на дороге вызвала панику у жителей Приморья

Автомобилисты встретили необычного пешехода в Тернейском районе Приморского края. Проезжую часть транспортному средству перегородил дикий тигр.

На кадрах, снятых водителем, видно, как дикая кошка забралась на сугроб у обочины, спустилась на дорогу, прошла несколько метров и скрылась в лесу. Очевидцы заметили, что во время прогулки животное сладко зевало.

Появление тигра в нескольких метрах от машины вызвало панику у пассажирки авто. Девушка умоляла спутника не провоцировать хищника и дать ему поскорее уйти.

«Не едь, пожалуйста, Саш, никуда! Давай просто понаблюдаем. Не пугай, ну, зачем? Пожалуйста, не едь», — жалобно просила попутчица.

В это время автор видео восхищался грацией и величественностью хищника. Он старался ехать очень медленно, чтобы не напугать представителя семейства кошачьих и не упустить его из виду.

«Ой, какой красавец! Смотри, какой гордый. Ой, вот это Шер-Хан!», — прокомментировал появление животного водитель.

Эксперты отметили, что в Тернейском районе действительно обитает большое количество тигров. Однако такой долгий контакт с хищником является настоящей редкостью.