Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 января 12:21
12:18
Весь мир
Агила Салех призвал комитет парламента Ливии назначить окончательную дату выборов
12:18
Общество
Гендиректор Центра Алмазова назвал тревожной ситуацию с COVID-19 в Петербурге
12:16
Экономика
Связанные с криптообменниками операции банков заинтересовали ЦБ РФ
12:14
Происшествия
Подозреваемый в интимной связи с 16-летней ученицей ранее имел проблемы с законом
12:13
Политика
Тоталитарные тенденции: к чему приведут вмешательство и агрессивная позиция «Зеленых»
12:13
Происшествия
Десятки автомобилей застряли в длинной пробке на Софийской улице в Петербурге
12:12
Весь мир
Трампа и его детей хотят допросить по делу о махинациях Trump Organization
12:11
Весь мир
Бразилия бьет рекорды по заражениям COVID-19 и задолженностям по кредитам
12:08
Происшествия
Задержанный за интим со школьницей учитель ОБЖ недавно стал отцом
12:07
Общество
Минюст Дагестана не видит угроз массовых увольнений в законе о муниципальном самоуправлении
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Встреча с диким тигром на дороге вызвала панику у жителей Приморья

Общество

Автомобилисты встретили необычного пешехода в Тернейском районе Приморского края. Проезжую часть транспортному средству перегородил дикий тигр.

На кадрах, снятых водителем, видно, как дикая кошка забралась на сугроб у обочины, спустилась на дорогу, прошла несколько метров и скрылась в лесу. Очевидцы заметили, что во время прогулки животное сладко зевало.

Появление тигра в нескольких метрах от машины вызвало панику у пассажирки авто. Девушка умоляла спутника не провоцировать хищника и дать ему поскорее уйти.

«Не едь, пожалуйста, Саш, никуда! Давай просто понаблюдаем. Не пугай, ну, зачем? Пожалуйста, не едь», — жалобно просила попутчица.

В это время автор видео восхищался грацией и величественностью хищника. Он старался ехать очень медленно, чтобы не напугать представителя семейства кошачьих и не упустить его из виду.

«Ой, какой красавец! Смотри, какой гордый. Ой, вот это Шер-Хан!», — прокомментировал появление животного водитель.

Эксперты отметили, что в Тернейском районе действительно обитает большое количество тигров. Однако такой долгий контакт с хищником является настоящей редкостью.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Встреча с диким тигром на дороге вызвала панику у жителей Приморья
приморский край животные тигр природа хищники
Комментировать