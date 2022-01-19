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Лидер Ирана Раиси положительно отозвался о взаимодействии Москвы и Тегерана

  /   Обновлено: 19 января 2022 10:11
Политика
Лидер Ирана Раиси положительно отозвался о взаимодействии Москвы и Тегерана
wikipedia.org  /  Armin2210 / CC BY-SA 4.0

Тегеран, 19 января. Визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Россию может стать поворотным в отношениях государств. Об этом заявил сам лидер республики на пресс-конференции перед вылетом в Москву.

В ходе общения с журналистами глава государства положительно отозвался о взаимодействии Москвы и Тегерана. У России и Ирана есть общие интересы. Контакты властей стран эффективно отразятся на безопасности в мире.

«Переговоры между Ираном и Россией, которые являются важными и влиятельными странами в регионе, могут быть эффективными для безопасности, экономических и торговых отношений в регионе», — говорится в комментарии Раиси.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в течение недели запланировал международные телефонные переговоры и личные встречи. Среди контактов и переговоры с иранским лидером.

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россия иран раиси
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