Лидер Ирана Раиси положительно отозвался о взаимодействии Москвы и Тегерана

Тегеран, 19 января. Визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Россию может стать поворотным в отношениях государств. Об этом заявил сам лидер республики на пресс-конференции перед вылетом в Москву.

В ходе общения с журналистами глава государства положительно отозвался о взаимодействии Москвы и Тегерана. У России и Ирана есть общие интересы. Контакты властей стран эффективно отразятся на безопасности в мире.

«Переговоры между Ираном и Россией, которые являются важными и влиятельными странами в регионе, могут быть эффективными для безопасности, экономических и торговых отношений в регионе», — говорится в комментарии Раиси.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в течение недели запланировал международные телефонные переговоры и личные встречи. Среди контактов и переговоры с иранским лидером.