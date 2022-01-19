Сенатор Косачев призвал США не вмешиваться в конституционную реформу в Белоруссии

, 19 января. Соединенные Штаты Америки не должны вмешиваться в конституционные процессы в Белоруссии, они не касаются третьих стран. Об этом заявил вице-спике Совфеда Константин Косачев.

Законодатель прокомментировал заявление Госдепа США, в котором американские власти выражают озабоченность тем, что новые формулировки в Конституции Республики Беларусь якобы «допускают размещение на территории республики российских гарнизонных сил». Косачев подчеркнул, что белорусский народ волен сам определять, какие формулировки использовать в своем основном законе.

«Конституционный процесс в Белоруссии — это внутреннее дело этой страны. Определять содержание будущих поправок, в том числе затрагивающих безопасность и обороноспособность Беларуси, могут только граждане этой страны. И в этой ситуации необходимо отказаться от любого внешнего давления, что пытаются сейчас делать американцы, и проявить уважение к конституционным правам белорусских граждан» — подчеркнул вице-спикер Совфеда.

Проект обновленной Конституции Республики Беларусь был вынесен на всенародное обсуждение в конце декабря 2021 года. Голосование по поправкам в основной закон страны ожидается в феврале.