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Сенатор Косачев призвал США не вмешиваться в конституционную реформу в Белоруссии

  /   Обновлено: 19 января 2022 10:10
Политика
Сенатор Косачев призвал США не вмешиваться в конституционную реформу в Белоруссии
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

, 19 января. Соединенные Штаты Америки не должны вмешиваться в конституционные процессы в Белоруссии, они не касаются третьих стран. Об этом заявил вице-спике Совфеда Константин Косачев.

Законодатель прокомментировал заявление Госдепа США, в котором американские власти выражают озабоченность тем, что новые формулировки в Конституции Республики Беларусь якобы «допускают размещение на территории республики российских гарнизонных сил». Косачев подчеркнул, что белорусский народ волен сам определять, какие формулировки использовать в своем основном законе.

«Конституционный процесс в Белоруссии — это внутреннее дело этой страны. Определять содержание будущих поправок, в том числе затрагивающих безопасность и обороноспособность Беларуси, могут только граждане этой страны. И в этой ситуации необходимо отказаться от любого внешнего давления, что пытаются сейчас делать американцы, и проявить уважение к конституционным правам белорусских граждан» — подчеркнул вице-спикер Совфеда.

Проект обновленной Конституции Республики Беларусь был вынесен на всенародное обсуждение в конце декабря 2021 года. Голосование по поправкам в основной закон страны ожидается в феврале.

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Все новости / Политика / Сенатор Косачев призвал США не вмешиваться в конституционную реформу в Белоруссии
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