Алиев и Зеленский строят коридор в Европу, а Порошенко создает предпосылки кризиса

В Донбассе снова наметился рост нарушений, на фоне которых НГУ провела проверку боеготовности частей в восточной части страны. Заручившись поддержкой в Турции и Европе, на Украину прибыл экс-президент Петр Порошенко, против которого заведено дело о госизмене. Кроме того, для переговоров с Зеленским украинскую территорию посетили президент Азербайджана, американские сенаторы, глава МИД Германии, директор ЦРУ, а Великобритания активизировала военную поддержку ВСУ.

Оперативная обстановка в Донбассе

За прошедшую неделю количество обстрелов в Донбассе скакнуло вверх сразу в 3 раза (814 обстрелов против 271), что видимо является отражением общего напряжения вокруг Украины.

Федеральное агентство новостей /

На этом фоне 10-15 января на востоке страны была проведена проверка боеготовности частей и подразделений Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии. В его зону ответственности, помимо Луганской и Донецкой областей, входят Харьковская и Сумская. В составе имеются следующие подразделения:

в Донецкой и Луганской областях — 15-й отдельный полк, 12-я бригада оперативного назначения «Азов»;

в Харьковской области — 3-я бригада оперативного назначения, 5-я отдельная Слобожанская бригада, группа применения БПЛА;

в Сумской области — 11-й отдельный батальон.

В ходе тренировки подразделения осуществили развертывание полевых пунктов управления, занятие позиций, усиление охраны и обороны военных городков и важных объектов. Согласно заявлению особое внимание уделялось обеспечению живучести при применении противником авиации, артиллерии и БПЛА.

ngu.gov.ua /

На северном фронте стабильно-сложная ситуация сохраняется в районах, прилегающих к городам Золотое (58 км северо-западнее Луганска) и Попасное (66 км западнее Луганска), расположенных напротив позиций 24-й механизированной бригады, а также в поселке Донецкий (47 км северо-западнее Луганска), где распложена 57-я мотопехотная бригада. Именно в последнем населенном пункте стороны понесли безвозвратные потери. При этом, если со стороны ополчения скорее всего работал снайпер, то ВСУ применяли уже минометы, хотя и, по всей вероятности, в качестве меры антиснайперской борьбы.

Эпизодически нарушения фиксировались в районах Станицы Луганской (15 км северо-восточнее Луганска) и Веселая Гора (16 км севернее Луганска), которые находятся в зоне ответственности 79-й десантно-штурмовой бригады.

Сотрудниками Народной милиции Луганской Народной Республики была доставлена гуманитарная помощь жителям города Кировска и прифронтового поселка Донецкий.

На центральном участке фронта сложная обстановка оставалась в пригородах Донецка и Горловки. Периодически отмечаются взаимные обстрелы севернее Дебальцево, где позиции занимает 30-я механизированная бригада ВСУ. На этом фоне 13 января была проведена тренировка резерва 30-й механизированной бригады в составе танкового батальона. Основным вопросом стал выход из района временной дислокации и дальнейшее совершение марша к линии соприкосновения.

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В течение недели на удалении около 20 километров от Донецка наблюдателями ОБСЕ была обнаружена одна 122-мм САУ «Гвоздика» дивизиона 56-й мотопехотной бригады. Исходя из того, что максимальная дальность стрельбы САУ составляет около 15 километров, то в данном районе она вряд ли находилась с целью ведения обстрелов. Скорее САУ использовалась для тренировки, либо выдвигалась в район линии соприкосновения в качестве дежурного огневого средства.

На южном участке сложная ситуация остается в районе города Петровское (38 км юго-западнее Донецка), где оборону занимает 53-я механизированная бригада, а также на самом юге — у ее соседа 36-й бригады морской пехоты.

Федеральное агентство новостей /

На этом фоне западнее Мариуполя наблюдателями ОБСЕ зафиксирован целый артиллерийский дивизион 152-мм САУ «Акация» и реактивная система БМ-21 «Град». Если вторая стоит на вооружении бригады морпехов, то первая — нет. Наличие САУ «Акация» характерно для механизированных и танковых бригад. Отрыв подразделения от механизированных бригад, стоящих на линии соприкосновения маловероятен, поэтому дивизион этот скорее всего принадлежит находящейся в резерве 17-й танковой бригаде. Целью же ее скорее всего служит прикрытие как важного района у Мариуполя, так и противодесантная оборона побережья Азовского моря. О важности прибрежной территории говорит и обнаруженный в 15 километрах от города ЗРК С-300 — самая дальнобойная система ПВО, стоящая на вооружении ВСУ.

Дело Порошенко и его приезд на Украину

С момента избрания президентом Украины Владимира Зеленского и проведенных кадровых перестановок имя Петра Порошенко стало с завидной регулярностью фигурировать в различного рода уголовных делах. По его собственному заявлению таких было порядка 30-ти, однако на сегодняшний день достоверно известно о двух. Первое тянется с июня 2020 года и касается превышения полномочий при продвижении Сергея Семочко на должность первого заместителя Службы внешней разведки Украины. Второе — о государственной измене в рамках дела о поставках угля с территорий Луганской и Донецкой народных республик в 2014-2015 годах.

facebook.com / @petroporoshenko

17 декабря сотрудники Государственного бюро расследований попытались вручить повестку в суд Порошенко, но не смогли его найти. В последствии оказалось, что экс-президент отбыл за границу в рабочую командировку. В рамках нее он посетил Турцию, Европу, где встретился с довольно влиятельными политиками, а также дал интервью популярным в Польше, Швейцарии и Германии информационным ресурсам.

Довольно примечательно, что встретился экс-президент Украины как с представителем царственной династии Польши Брониславом Комаровским, так и глобалистами и Вселенским Патриархом Варфоломеем. По слухам последнего считают тесно связанным с ЦРУ.

Заручившись поддержкой, 17 января Петр Порошенко прибыл в Киев, где его встречало около одной тысячи сторонников. Далее он сразу же отправился в Печерский суд для участия в заседании по мере пресечения.

Активісти з усієї України збираються у Жулянах на акцію проти політичних репресійhttps://t.co/T7YpoZ5wqy pic.twitter.com/CXXKjZAwyN — Європейська Солідарність (@Euro_Solidarity) January 17, 2022

Длилось заседание довольно долго и завершилось уже после полуночи переносом оглашения решения на 19 января. При этом, состоялось это, как утверждает Telegram-канал «Легитимный», после 5-часов звонков судье из Офиса президента.

Учитывая настоятельные просьбы из Посольств Великобритании и США на Украине не трогать Петра Порошенко и не сажать его даже под домашний арест, политическое противостояние 19 января не закончится. Дальнейшая активная деятельность бывшего украинского президента едва ли приведет к очередному «Майдану», однако сильно ударит по рейтингу Зеленского, который и без того к концу 2021 года снизился до 24%. Это в свою очередь может привести к политическому кризису и инициированию внеочередных выборов.

Федеральное агентство новостей /

На этом фоне министр внутренних дел Украины Денис Монастырский запустил реорганизацию аппарата министерства. По задумке предполагается отправить «засидевшиеся» кадры на пенсию, заменив их молодыми и перспективными. Такие меры с высокой долей вызовут недовольство среди увольняемых силовиков, что также может быть использовано сторонниками Порошенко для расшатывания ситуации в стране.

Визит главы МИД Германии и группы сенаторов США в день икс

На фоне приезда Порошенко на Украину и выступлений его сторонников в Офисе президента прошли встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и группой американских сенаторов.

Президент Владимир Зеленский провел встречу с главой Министерства иностранных дел Германии Анналеной Бербок https://t.co/pNzQh2kwzV — Вести-UA.net (@lentaredaktor) January 17, 2022

В первом случае основными темами были возобновление переговоров в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина) и развитие энергетического взаимодействия. По последнему пункту договорились открыть в Киеве немецкий офис для реализации совместных проектов в водородной энергетике. Сам же визит Анналены Бербок в Киев предвосхищал поездку в Москву.

С американскими сенаторами обсудили направления дальнейшего финансирования Украины и некие «демократические реформы».

Федеральное агентство новостей /

Если присмотреться, то основная часть прибывших политиков из США отвечает за вопросы торговли и планирования ассигнований из бюджета. Поэтому скорее всего целью их приезда было также развитие и расширение доли американского бизнеса на Украине, а также распространение производимых в Штатах товаров. Интересной фигурой является также председатель комитета по правилам и администрированию Эми Клобучар, которая также отвечает за планирование выборного процесса на территории США. Учитывая вероятное разрастание политического кризиса, не исключено, что курирует она также и вопросы подготовки внеочередного голосования на Украине.

На этом фоне примечательно, что на 19 января в Киев запланирован визит главы государственного департамента США Энтони Блинкена. В этот же день ожидается вынесение решения по делу Порошенко, а значит очередные волнения, которые вероятно должны сыграть роль рычага давления на Зеленского.

Отношения Украины и Азербайджана

14 января на Украине состоялась встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Украины Владимира Зеленского, в результате подписана Совместная декларация об углублении стратегического партнерства и ряд других двусторонних документов.

Зеленский низко поклонился перед президентом Азербайджана. На своей территории. Зачем - непонятно.



Алиев, видимо, удивился, но всё же сдержался, чтобы не погладить Вовчика по голове. pic.twitter.com/oEQQwpHwSc — Котофей-КРАШ . (@j5FaXo3b998MUV7) January 15, 2022

Предполагается, что декларация будет способствовать развитию сотрудничества в выращивании сельскохозяйственных культур и продовольственной безопасности, взаимной правовой помощи в сфере земельных отношений, эффективному использованию сельхозземель, инвестированию в проекты переработки сельскохозяйственного сырья, торговле удобрениями и др. Данный законопроект довольно актуален на фоне открытия украинского земельного рынка и допуска в 2023 году на него иностранных лиц.

Договорились стороны и о развитии сотрудничества в энергетической сфере для чего между руководствами азербайджанской SOCAR и украинской «Нафтогаз» подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству. Он закладывает основу под совместную реализацию проектов в энергетической сфере, в том числе транспортировки нефтепродуктов, совместного использования нефтепроводов, разведки и добычи углеводородов, строительства новых и реконструкция существующих нефтеперерабатывающих мощностей, поставки природного газа, его хранения в подземных хранилищах.

Федеральное агентство новостей /

Скорее всего Киев договорился о налаживании поставок азербайджанской нефти в Европу по трубопроводу «Одесса-Броды» и далее по национализированной у Виктора Медведчука ветки «Самара-Западное направление».

Касательно совместной разведки, то украинской стороной видимо предполагается втянуть Азербайджан в разработку нефтегазовых месторождений в северо-западной части Черного моря и строительство инфраструктуры на территории Одесской области.

Федеральное агентство новостей /

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве также был подписан между Государственной службой Украины по геодезии, картографии и кадастру и Министерством экономики Азербайджана о сотрудничестве в сфере земельных отношений, управления землями государственной собственности и государственного земельного кадастра. Документ должен улучшить взаимодействие в сфере земельных отношений и скорее также идет в рамках открытия украинского рынка земли.

president.gov.ua /

В целом визит Алиева на Украину фактически создал условия для встраивания Украины в маршрут транспортировки нефти в Европу, а также обеспечил Азербайджан долей на украинском земельном рынке.

Однако, учитывая близость азербайджанского президента как к России, так и Турции, скорее всего обсуждался еще и вопрос нормализации украино-российских отношений. Косвенно это подтверждают прошедшие 18 января телефонные переговоры президентов РФ Владимира Путина и Азербайджана Ильхама Алиева, где обсуждалась ситуация на Украине.

Военная помощь Украине со стороны США и Великобритании

Ресурсом Yahoo News слиты в Сеть сведения о курировании ЦРУ с 2015 года некой секретной программы по подготовке бойцов украинских ССО и не только. Ведется обучение на одном из секретных объектов на юге США и, по сути, направлено оно на подготовку подрывной деятельности в тылу. По заверению источников агентства Вашингтон понимает, что в военном плане ВСУ не смогут противостоять ВС России, поэтому надежду американские стратеги возлагают на то, что «мощное повстанческое движение» не даст Москве удержать занятые территории.

Учитывая продолжающийся переговорный процесс между РФ и коллективным Западом, этот вброс явно не случаен и является не чем иным как попыткой усилить позиции США, показав бесперспективность гипотетического украино-российского конфликта. Косвенно это подтверждает тот факт, что произошел он практически одновременно с визитом на Украину директора ЦРУ Уильяма Бернса, который помимо коллег из украинских спецслужб встретился и с Владимиром Зеленским.

Командующий Силами территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин заявил о том, что силы теробороны в мирное время будут состоять из 10 тысяч военнослужащих. https://t.co/KbI0Xw8Raj — Вести-UA.net (@lentaredaktor) January 13, 2022

На фоне активного формирования на Украине сил территориальной обороны, как раз и предназначенных для ведения партизанских действий в связке с ССО, информация о подготовке ЦРУ с 2015 года повстанцев на Украине может свидетельствовать о заблаговременной подготовке Вашингтоном Киева к столкновению с Москвой.

На этом фоне с 17 января Великобритания внезапно открыла воздушный мост с Украиной и начала поставки вооружений. По всей видимости, речь идет о противотанковых ракетных комплексах NLAW с дальностью стрельбы до 600 метров, которые поражают цель по технологии «выстрелил и забыл».

#Украина

За два дня и пять рейсов Украина получила примерно 1080 единиц легких противотанковых комплексов NLAW. Британцы стремительно увеличивают стоимость вторжения для Кремля. pic.twitter.com/Hg6qRmZWu5 — NORS /на русском (@NORS79629247) January 18, 2022

Имея не высокую дальность, они вполне могут быть поставлены на вооружение сил специальных операций и бригад территориальной обороны ВСУ.

Одновременно с оказанием практической помощи Украине британский министр обороны Бен Уоллес пригласил главу российского оборонного ведомства Сергея Шойгу на переговоры в Лондон. Данный шаг со стороны британцев выглядит как попытка взять на «слабо» и войти в идущий между Россией и США переговорный процесс.

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