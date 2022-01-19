Грымов и Вассерман оценили анонсированный в США сериал про Гарри Поттера

Фильм, в котором отцом Гарри Поттера становится афроамериканец, а «матерью» — трансгендер, который живет с чернокожим, не только нелеп — он может нанести вред психике детей, которые полюбили истории про мальчика-волшебника. Об этом ФАН рассказали депутат Госдумы Анатолий Вассерман и режиссер Юрий Грымов.

Ранее издание Daily Mail опубликовало новость о том, что в США на лето 2022-го запланированы съемки сериала про Гарри Поттера, в котором роль Джеймса Поттера, отца главного героя, будет играть актер «азиатского, черного, африканского происхождения, этнически неоднозначный», а в образе Лили Эванс, матери юного волшебника, задействуют «гендерно-небинарного транссексуала».

Академик Российской академии кинематографических искусств Юрий Грымов напомнил, что книги и фильмы про мальчика-волшебника, которого зовут Гарри Поттер, предназначены в основном для детей. Он заявил, что такая переделка сказки представляется ему психологической диверсией, направленной против маленьких зрителей.

«В моем детстве малышам говорили, что их принес аист или нашли в капусте. Дети знали, что существует такое чувство, как любовь, которое возникает между мужчиной и женщиной. Каким бы «бинарным» мужчина не был, он не может родить в союзе с другим мужчиной ребенка. В те годы, если какой-то мужчина наряжался в женскую одежду, его просто считали дурачком», — высказал свое мнение сценарист.

Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

Художественный руководитель театра «Модерн» пояснил, что расценивает ситуацию, в которой некто утверждает, что является в действительности человеком с другим полом, как случай психической болезни. Он напомнил, что в 70-е годы в США был пойман преступник, у которого было выявлено расщепление личности: в его сознании жили 24 человека. Режиссер подчеркнул, что снимать для детей фильмы, где подобное представлено как норма, — преступление.

«Почему люди снимают нелепые фильмы? Их создатели пытаются поймать тренд. Они надеются, что об их ленте станут писать и говорить. Снимать кино — большая ответственность. И тот, кто это делает, должен понимать, что своим фильмом рождает последствия. Если снять сотни фильмов про нечто противоестественное, оно может войти в жизнь. И некоторые люди начнут думать, что это норма. Но все равно популяризованное кем-то явление останется в действительности противоестественным», — отметил режиссер.

Собеседник ФАН считает, что запрещать показывать такие фильмы непродуктивно. Он обратил внимание, что мы живем в век интернета, и напомнил старую русскую народную пословицу — свинья всегда грязь найдет. Грымов пояснил, что желающий что-либо увидеть, все равно отыщет то, что ему хочется.

Кинематографист посоветовал поднимать уровень культуры масс, тогда российский зритель просто посмеется над подобными анонсами и никогда не станет смотреть низкопробные конъектурные киноподелки.

Известный участник телевизионных интеллектуальных шоу Анатолий Вассерман сообщил, что в раннем возрасте дети принимают сигналы и любую информацию, какая им дается. Заинтересованные люди могут специально избирательно фиксировать внимание подростков, а информацию подавать таким образом, чтобы сформировать нужное кому-то мировоззрение.

«У белого мальчика теоретически может быть чернокожий папа, так как цвет кожи определяется генами, у которых могут быть разные сочетания. Но дело совсем не в этом. Сегодня в Америке для разобщения общества муссируется теория о том, что белые люди создали цивилизацию на рабском труде черных. В действительности рабский труд не выгоден, и лишь небольшая часть экономики в прошлые века опиралась на рабовладение. Но сегодня эта мысль используется как таран, чтобы создать взрывоопасную обстановку и разрушить американское общество. Разобщенные люди перестают задавать себе вопросы, касающиеся социальной несправедливости, и не пытаются ничего изменить», — заметил публицист.

Анатолий Вассерман считает, что фильмы, подобные проанонсированной Daily Mail версии «Гарри Поттера», — сознательное преступление. По словам депутата, вся агитация на Западе сводится к так называемой свободе половой ориентации: людям внушают, что они сами должны выбирать свой пол.

«В действительности воспитать в человеке можно что угодно. Так, в начале 90-х в Риге был задержан некий психолог, который внушал юным подросткам, что они имеют нестандартную сексуальную ориентацию, и поставлял несовершеннолетних состоятельным заказчикам. Известно, что формирование подобных наклонностей определяется внешней средой. Например, в закрытых британских мужских школах число молодых людей, склонных к однополым связям, в несколько раз выше, чем в заведениях открытого типа, где есть девушки. Причина того, что происходит, очевидна», — пояснил публицист.

Фото из личного архива Анатолия Вассермана /

Общественный и политический деятель убежден, что массированное продвижение европейскими и американскими средствами массовой информации ЛГБТ-повестки и попытка убедить массы, что подобное — норма, имеет целью наращивание лиц с травмированной психикой.

«Заинтересованные группы методом психологического воздействия растят из детей гомосексуалистов. Англосаксонское сообщество антигуманно. Расовую теорию придумали именно в Великобритании. Сегодня на Западе популярны идеи английского демографа и экономиста Томаса Мальтуса о том, что мир якобы перенаселен, поэтому часть человечества надо уничтожить. На каменных скрижалях, установленных глобалистами в штате Джорджия, написано, что людей на Земле не должно быть более полумиллиарда, то есть, согласно этим тезисам, из каждых 16 человек сегодня должен остаться всего один», — рассказал журналист.

Собеседник ФАН добавил, что влиятельные транснациональные группировки насаждают в сознании людей формы поведения, исключающие продолжение рода. По словам интеллектуала, адептами этой программы стали сообщества сексуальных меньшинств, феминистки, чайлдфри, сторонники добровольной стерилизации и прочие участники течений, способствующих сокращению человечества. Вассерман заключил, что такая пропаганда преступна.

Ранее ФАН рассказал, что из себя представляет настоящий сатанизм. Свои мнения высказали исследователь современного религиозного сектантства и протоиерей Русской православной церкви, комментируя сообщение о том, что в США в одной из начальных школ открылся детский внеклассный кружок Сатаны.