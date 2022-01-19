Бывший глава МИД Германии осудил Европу за позицию по переговорам России и США

Берлин, 19 января. Инициатива Европы отстраниться от переговоров России и Соединенных Штатов по гарантиям безопасности вызывает стыд, заявил бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

По словам политика, европейским государствам следовало подключиться к консультациям с Кремлем, а не передавать этот процесс под контроль Белого дома.

«Мне стыдно, что многие в Европе ведут себя так, будто ничего не происходит, и радуются тому, что США в очередной раз ведут переговоры по злободневному вопросу», — сказал Габриэль в интервью газете Tagesspiegel.

Он добавил, что вся эта ситуация играет на руку Москве и подтверждает незначимость мнения Европы в этих переговорах.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что РФ и США смогут достигнуть взаимопонимания в вопросах безопасности благодаря мудрости президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.