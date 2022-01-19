Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 января 10:49
10:49
Происшествия
Самарская таможня пресекла ввоз 17 тонн контрабандного постельного белья из Казахстана
10:46
Общество
Российских туристов в Египте начнут тестировать на COVID-19 с 22 января
10:43
Общество
Президент подписал указ о назначении нового замруководителя СУ СКР по Пермскому краю
10:42
Общество
Грымов и Вассерман оценили анонсированный в США сериал про Гарри Поттера
10:39
Армия
Аналитик Кнутов: российский комплекс РЭБ «Мурманск-БН» стал настоящим кошмаром для НАТО
10:39
Общество
QR-коды для посещения общественных мест отменят в Свердловской области с 20 января
10:38
Армия
Части РВСН получают новые машины дистанционного разминирования «Листва»
10:38
Происшествия
Правоохранительные органы сообщили о подготовке терактов в Байконуре
10:38
Экономика
Комитет ГД по труду одобрил дополнительную индексацию пенсий россиян
10:37
Общество
Встреча с диким тигром на дороге вызвала панику у жителей Приморья
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Бывший глава МИД Германии осудил Европу за позицию по переговорам России и США

Политика
Бывший глава МИД Германии осудил Европу за позицию по переговорам России и США
wikipedia.org  /  Olaf Kosinsky / CC BY-SA 3.0 de

Берлин, 19 января. Инициатива Европы отстраниться от переговоров России и Соединенных Штатов по гарантиям безопасности вызывает стыд, заявил бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

По словам политика, европейским государствам следовало подключиться к консультациям с Кремлем, а не передавать этот процесс под контроль Белого дома.

«Мне стыдно, что многие в Европе ведут себя так, будто ничего не происходит, и радуются тому, что США в очередной раз ведут переговоры по злободневному вопросу», — сказал Габриэль в интервью газете Tagesspiegel.

Он добавил, что вся эта ситуация играет на руку Москве и подтверждает незначимость мнения Европы в этих переговорах.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что РФ и США смогут достигнуть взаимопонимания в вопросах безопасности благодаря мудрости президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Бывший глава МИД Германии осудил Европу за позицию по переговорам России и США
сша безопасность германия европа
Комментировать