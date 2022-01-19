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Госсекретарь США Блинкен прибыл на Украину для переговоров с Зеленским и Кулебой

  /   Обновлено: 19 января 2022 09:57
Политика
Госсекретарь США Блинкен прибыл на Украину для переговоров с Зеленским и Кулебой
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 19 января. Самолет с госсекретарем США Энтони Блинкеном на борту приземлился в аэропорту Киева. Дипломат прибыл на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

О прибытии главы Государственного департамента США сообщило агентство France Press. Согласно официальному анонсу американского международного ведомства, Блинкен находится в турне по европейским странам, и в Киеве он находится с однодневным рабочим визитом. Также сообщается, что госсекретарь намерен в очередной раз подтвердить «приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины».

За два дня до приезда Блинкена Киев с коротким визитом посетила новая глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Во время выступления в украинской столице немецкий дипломат в очередной раз пригрозила санкциями проекту «Северный поток — 2».

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