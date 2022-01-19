Привет из прошлого: ретро-Меркурий напомнит о бывших друзьях и любовниках

Период ретро-Меркурия длится с 14 февраля по 3 февраля. Как правило, в это время хорошо бы подвести итоги года, переосмыслить жизнь, провести работу над ошибками и подумать, что улучшить или исправить для достижения своей мечты. В беседе с ФАН астролог Лиза Васина подробно рассказала, какие испытания или, напротив, приятные сюрпризы ждут знаки зодиака в период ретро-Меркурия. И куда направить свои усилия, чтобы они принесли максимальный результат.

По словам астролога, вторая половина января станет своеобразным приветом из прошлого.

«О себе напомнят люди, которые, казалось бы, исчезли из жизни. Это хороший шанс восстановить отношения, которые прервались. А вот для новых начинаний пока рано. Можно обдумывать, планировать, но не делать решительных шагов, так как все дела, начатые с 14 января по 3 февраля, будут затягиваться, встречать препятствия, можно сделать много ошибок из-за невнимательности. Еще в этот период чаще обычного ломается техника, много аварий», — предупредила Васина.

фото из личного архива Елизаветы Васиной /

Что ждет знаки зодиака до конца января?

Овны — к вам могут вернуться старые друзья или вы сами вернетесь в уже знакомую компанию. Но не давайте деньги в долг и не рассказывайте секреты. Часто люди возвращаются ненадолго, лишь на месяц. Восстановить былую дружбу можно только при условии, что вы измените ваше отношение друг другу, будете вести себя иначе, проведете работу над ошибками.

Тельцы — остро встанут вопросы карьеры и социального статуса. Это неудачный период, чтобы устраиваться на новую работу, ведь впоследствии условия окажутся совершенно иными, нежели вам пообещали на собеседовании: совершенно другой график, меньше зарплата и так далее. В итоге вы просто передумаете и потеряете свое время.

Однако решение вернуться на старую работу — в ту же сферу деятельности, на старую должность — или выйти на временную будет удачным. Такая перемена в профессиональной деятельности принесет деньги и успех.

Близнецы — хороший период, чтобы снова начать учиться: восстановиться в университете, пройти курсы, которые вы купили, но не прошли, перечитать старые конспекты и книги. Может, придется проходить профессиональное обучение, связанное с повышением квалификации. Оно принесет свои результаты и повлияет на доход.

Раки — хорошее время, чтобы закрыть кредиты, ипотеки, возвращать долги, подавать документы на рефинансирование до 31 января и всячески улучшать свои финансовые условия. Все сложится в вашу пользу. Можно получить выплату по страховке, деньги от государства, алименты. Будет удачно начать работу с психологом или астрологом на тему личных страхов и переживаний. Это даст огромный рывок вперед в достижении поставленных целей и преимущество перед конкурентами.

Лев — в отношениях могут быть ссоры, недопонимания, особенно на бытовом плане: куда-то опаздываете, что-то теряете, что-то ломается и ругаетесь из-за этого. Возвращаются бывшие мужья, парни, деловые партнеры. Можно дать второй шанс вашим отношениям и попробовать снова. Но только при условии, что оба партнера будут стараться что-то исправить и изменить.

Дева — появится желание заняться своим здоровьем. Это и отказ от вредных привычек, и забота о своем теле. Особенно если раньше у вас это не получалось. Можно изменить режим дня, начать правильно питаться, отказаться от алкоголя, сделать чек-ап организма, сдать анализы, посмотреть, каких витаминов не хватает, купить ортопедическую подушку. Ваши деньги и настроение сейчас будут зависеть от состояния организма. Позаботьтесь о себе, это повлияет на вашу карьеру и доходы.

Весы — возвращаются бывшие любовники. До 3 февраля вокруг вас будет много внимания и флирта. Хочется больше отдыхать, ходить в караоке, клубы, петь старые песни, танцевать, ностальгировать по прошлому. Хорошее время, чтобы начать монетизировать свой талант. Подумайте, что вам интересно, что приносит удовольствие, что получается лучше, чем у других, и по каким вопросам с вами советуются друзья. Именно эти сферы будут важны. Все само будет идти к вам в руки — и деньги, и популярность, и успех. Надо просто начать.

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Скорпион — хорошее время мелкого ремонта и улучшения своего дома: обновление мебели, замена посуды и текстиля, ремонт сломанной техники. А вот новую квартиру или новую стройку лучше не начинать. До 3 февраля можно допустить существенные ошибки в документах, которые потом будет сложно исправить, да и сама стройка будет идти не так, как вы запланировали. Обязательно напомнят о себе родственники, с которыми вы давно не виделись и не общались. Или же вы сами поедете в родные края.

Стрелец — хорошее время, чтобы снова начать учиться. То, что раньше казалось сложным и скучным, сейчас будет легко и интересно. К тому же учеба уже очень скоро принесет вам финансовую выгоду. Могут быть короткие поездки в места, где вы уже когда-то были. Хороший шанс восстановить потерянные отношения с братьями, сестрами, бывшими одноклассниками и друзьями из детства.

Козерог — вам могут вернуть долги, даже если раньше это казалось нереальным и вы давным-давно забыли про эти деньги. Можно вернуться в банк, услугами которого вы пользовались ранее, и получить для себя лучшие условия. Найти ценные вещи, украшения, которые вы когда-то потеряли. Нужно навести порядок в финансах, пересмотреть свои доходы и расходы. Заведите приложение, в котором будете это делать, планируйте финансовые цели и траты. Из минусов — премии, зарплата, выплаты могут задерживаться из-за проблем в документах или сломанного компьютера.

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Водолей — можете почувствовать, что хотите больше спать, становитесь более рассеянными и не можете сфокусироваться. Нужно быть осторожнее на дороге. Удачным решением будет менять все, что вы хотели именно для себя, своей личности: возвращение к старому стилю, восстановление натурального цвета волос, начало работы с психологом. Можно снова начать вести блог, это принесет вам хорошие деньги, но аккуратнее со словами. Некоторые из них могут быть неверно истолкованы.

Рыбы — могут объявиться тайные враги, вскрыться эсэмэски, письма, переписки, которые люди скрывали. Не рассказывайте свои секреты до 3 февраля. Может казаться, что вы одиноки, что никто вас не понимает, что вам не с кем поговорить. Но это лучшее время для работы над собой. Все ваши мечты осуществимы, даже если это кажется невозможным. Проведите работу над ошибками. Подумайте, что вам нужно изменить и переделать, чтобы в этот раз все получилось. Удачное время начать работать с психологом или изучать астрологию, чтобы разобраться в себе и в секретах, как достичь своей мечты.

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