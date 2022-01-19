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Агата Муцениеце зарабатывает 100 тысяч рублей за один съемочный день

  /   Обновлено: 19 января 2022 09:49
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце зарабатывает 100 тысяч рублей за один съемочный день
Prt Scr youtube.com  /  Agata Muceniece

Москва, 19 января. Звезда сериала «В клетке» Агата Муценице рассказала о своих заработках в кино и на YouTube. По словам актрисы, на ее счету должно лежать не менее 5 млн рублей, чтобы она не волновалась о будущем.

Бывшая жена главного «мажора» страны Павла Прилучного привыкла ни в чем себе не отказывать. Она может спокойно потратить миллион рублей за неделю. У Муценице много расходов — няни для детей, водитель, плата за недвижимость.

«Один съемочный день у меня стоит 100 тысяч рублей. Это 12 часов, но бывают и переработки, которые оплачиваются отдельно. За пост в Instagram я беру 300 тысяч, а за сторис — 200 тысяч. Рекламная интеграция на YouTube стоит порядка 500 тысяч», — поделилась она в эфире YouTube-шоу SharesPro.

При этом актриса не знает, сколько именно зарабатывает в месяц. Она не считает ни доходы, ни расходы, как это делал бывший муж. Именно поэтому у Муцениеце высокие требования к будущему избраннику. Для звезды кино важно, чтобы он зарабатывал больше нее. В будущем артистка надеется встретить амбициозного и обеспеченного мужчину.

Ранее Муценице воссоединилась с Прилучным на праздновании дня рождения сына Тимофея. Она поделилась в Instagram снимками с мероприятия.

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Все новости / Шоу-бизнес / Агата Муцениеце зарабатывает 100 тысяч рублей за один съемочный день
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