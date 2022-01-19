Политик Клинцевич объяснил цель заявления США, что «Россия может в любой момент атаковать Украину»

ФАН представляет нового колумниста — политического и военного деятеля Франца Клинцевича, который давно известен нашим читателям как аналитик и эксперт. Колонка Клинцевича посвящена складывающейся вокруг Украины опасной ситуации, которая, по мнению автора, провоцируется Соединенными Штатами Америки. Речь идет о провокационном, с его точки зрения, заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, что Россия якобы в любой момент может «атаковать Украину».
«Мы находимся на этапе, где Россия может в любой момент начать атаку на Украину», — приводит РИА Новости слова Псаки, сказанные на брифинге в Белом доме.
Подобные провокационные заявления, а также действия Запада по «накачиванию» Украины оружием крайне опасны, прежде всего для Киева, считает Франц Клинцевич. Напоминаем мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции ФАН.
Не допустить войны. Колонка Франца Клинцевича
Меня крайне беспокоит, что со стороны США постоянно идет «раскачка» военной темы применительно к России. Что постоянно проводятся различные мероприятия провокационного характера. Все это происходит на фоне агрессивной риторики и беспочвенных обвинений в адрес нашей страны в якобы планах начать военные действия против Украины. Тем временем Запад «накручивает» Киев и фактически подталкивает его к военным действиям, а если говорить по большому счету — к массовой «зачистке» юго-востока Украины.
Напомню, Россия на всех уровнях не раз заявляла, что мы этого не допустим, а для Украины попытки геноцида могут закончиться крайне плачевно, вплоть до потери территорий. Республики Донбасса никогда не примирятся с агрессией, а мы никогда не позволим провести «зачистку», направленную против граждан Российской Федерации, живущих там. Мы откровенно об этом говорили и всех предупреждали.
Однако эти совершенно понятные и законные заявления Запад использует как повод для раздувания темы, что Россия якобы собирается «напасть» на Украину. Это ложь, которую мы уже слышали в 2008 году, когда Грузия, подталкиваемая провокаторами, напала на Южную Осетию и в Цхинвале три дня шли бои, прежде чем Россия начала операцию по принуждению к миру. С тех пор термин «принуждение к миру» изучается во всех военных академиях мира.
Сейчас, на мой взгляд, нечто похожее на события 2008 года происходит на Украине. Как мы знаем, на украинской территории сегодня находятся до 15 тысяч представителей различных военных и силовых структур иностранных государств, в том числе США и стран НАТО. Мы знаем о крайне опасных решениях начать поставки на Украину летального оружия, военной техники, обмундирования, снаряжения и так далее. Киевские власти постоянно проводят различные мероприятия по стимулированию военнослужащих. Все это, на мой взгляд, складывается в единую концепцию по подталкиванию Украины к военным действиям — началу «зачистки» в Донбассе. Делается все, чтобы просто вынудить Россию вмешаться для защиты своих граждан. А затем, естественно, обвинить нашу страну в «военной агрессии» против Украины.
Мы неоднократно говорили, что России не нужна территория Украины — мы заинтересованы в нормальных добрососедских отношениях с этой страной. Но сегодня установлению таких отношений активно мешают извне: этим занимается провокатор, «фамилия» которого — Соединенные Штаты Америки. А «голoс» этого беспринципного провокатора хорошо знаком россиянам под именем Джен Псаки.
Как военный эксперт хочу предупредить: горе западным политикам, которые подталкивают Украину к необдуманным действиям. Мы неоднократно говорили: Минским соглашениям по Донбассу нет альтернативы. Но, похоже, в Киеве этого не понимают и вместо того, чтобы сесть за стол переговоров, «выклянчивают» у Запада все новое и новое оружие.
При этом, как мы видим, продвижение НАТО на Украину происходит постоянно, что, на мой взгляд, крайне опасно. В Киеве не хотят понимать, что Украина для Запада — не цель. Она лишь плацдарм, а истинная цель Запада — Россия, и мы это прекрасно понимаем. Поэтому мы так стараемся предупредить всех, в том числе безответственных киевских руководителей, что вопрос нашей национальной безопасности для России является приоритетом. Именно об этих приоритетах Россия ведет переговоры на всех международных площадках. Цель переговоров одна — не допустить войны, которую Запад пытается спровоцировать, подталкивая Украину к опасным действиям.