Политик Клинцевич объяснил цель заявления США, что «Россия может в любой момент атаковать Украину»

ФАН представляет нового колумниста — политического и военного деятеля Франца Клинцевича, который давно известен нашим читателям как аналитик и эксперт. Колонка Клинцевича посвящена складывающейся вокруг Украины опасной ситуации, которая, по мнению автора, провоцируется Соединенными Штатами Америки. Речь идет о провокационном, с его точки зрения, заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, что Россия якобы в любой момент может «атаковать Украину».

«Мы находимся на этапе, где Россия может в любой момент начать атаку на Украину», — приводит РИА Новости слова Псаки, сказанные на брифинге в Белом доме.

Подобные провокационные заявления, а также действия Запада по «накачиванию» Украины оружием крайне опасны, прежде всего для Киева, считает Франц Клинцевич. Напоминаем мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Не допустить войны. Колонка Франца Клинцевича

Меня крайне беспокоит, что со стороны США постоянно идет «раскачка» военной темы применительно к России. Что постоянно проводятся различные мероприятия провокационного характера. Все это происходит на фоне агрессивной риторики и беспочвенных обвинений в адрес нашей страны в якобы планах начать военные действия против Украины. Тем временем Запад «накручивает» Киев и фактически подталкивает его к военным действиям, а если говорить по большому счету — к массовой «зачистке» юго-востока Украины.

Напомню, Россия на всех уровнях не раз заявляла, что мы этого не допустим, а для Украины попытки геноцида могут закончиться крайне плачевно, вплоть до потери территорий. Республики Донбасса никогда не примирятся с агрессией, а мы никогда не позволим провести «зачистку», направленную против граждан Российской Федерации, живущих там. Мы откровенно об этом говорили и всех предупреждали.

Однако эти совершенно понятные и законные заявления Запад использует как повод для раздувания темы, что Россия якобы собирается «напасть» на Украину. Это ложь, которую мы уже слышали в 2008 году, когда Грузия, подталкиваемая провокаторами, напала на Южную Осетию и в Цхинвале три дня шли бои, прежде чем Россия начала операцию по принуждению к миру. С тех пор термин «принуждение к миру» изучается во всех военных академиях мира.

Федеральное агентство новостей /

Сейчас, на мой взгляд, нечто похожее на события 2008 года происходит на Украине. Как мы знаем, на украинской территории сегодня находятся до 15 тысяч представителей различных военных и силовых структур иностранных государств, в том числе США и стран НАТО. Мы знаем о крайне опасных решениях начать поставки на Украину летального оружия, военной техники, обмундирования, снаряжения и так далее. Киевские власти постоянно проводят различные мероприятия по стимулированию военнослужащих. Все это, на мой взгляд, складывается в единую концепцию по подталкиванию Украины к военным действиям — началу «зачистки» в Донбассе. Делается все, чтобы просто вынудить Россию вмешаться для защиты своих граждан. А затем, естественно, обвинить нашу страну в «военной агрессии» против Украины.

Мы неоднократно говорили, что России не нужна территория Украины — мы заинтересованы в нормальных добрососедских отношениях с этой страной. Но сегодня установлению таких отношений активно мешают извне: этим занимается провокатор, «фамилия» которого — Соединенные Штаты Америки. А «голoс» этого беспринципного провокатора хорошо знаком россиянам под именем Джен Псаки.

Как военный эксперт хочу предупредить: горе западным политикам, которые подталкивают Украину к необдуманным действиям. Мы неоднократно говорили: Минским соглашениям по Донбассу нет альтернативы. Но, похоже, в Киеве этого не понимают и вместо того, чтобы сесть за стол переговоров, «выклянчивают» у Запада все новое и новое оружие.

При этом, как мы видим, продвижение НАТО на Украину происходит постоянно, что, на мой взгляд, крайне опасно. В Киеве не хотят понимать, что Украина для Запада — не цель. Она лишь плацдарм, а истинная цель Запада — Россия, и мы это прекрасно понимаем. Поэтому мы так стараемся предупредить всех, в том числе безответственных киевских руководителей, что вопрос нашей национальной безопасности для России является приоритетом. Именно об этих приоритетах Россия ведет переговоры на всех международных площадках. Цель переговоров одна — не допустить войны, которую Запад пытается спровоцировать, подталкивая Украину к опасным действиям.