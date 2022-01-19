Почти 60% россиян предпочли бы купить жилье с использованием счетов эскроу

Москва, 19 января. Доля россиян, которые при покупке квартиры в новостройке предпочли бы сделку с использованием счетов эскроу, достигла в 2021 году 58%. Такие данные приводятся в исследовании ДОМ.РФ.

По сравнению с 2020 годом этот показатель увеличился на 10%. Результаты опроса свидетельствуют о хорошей осведомленности граждан России об основных финансовых инструментах в жилищной сфере.

Согласно полученным данным, 39% респондентов считают, что при покупке жилплощади в новостройке важно оформить договор страхования жизни и трудоспособности. О том, что ипотечную недвижимость можно продать, знает половина граждан (49%). Телефонный опрос проводился по всем регионам РФ. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет.

Покупательский спрос на жилье в России опускается после ажиотажа, наблюдавшегося в 2020-2021 годах. На это обратили внимание аналитики и представители рынка недвижимости.