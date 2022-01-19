Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 января 10:49
10:49
Общество
Челябинские пожарные спасли жизнь замерзающему щенку алабая
10:49
Происшествия
Самарская таможня пресекла ввоз 17 тонн контрабандного постельного белья из Казахстана
10:46
Общество
Российских туристов в Египте начнут тестировать на COVID-19 с 22 января
10:43
Общество
Президент подписал указ о назначении нового замруководителя СУ СКР по Пермскому краю
10:42
Общество
Грымов и Вассерман оценили анонсированный в США сериал про Гарри Поттера
10:39
Армия
Аналитик Кнутов: российский комплекс РЭБ «Мурманск-БН» стал настоящим кошмаром для НАТО
10:39
Общество
QR-коды для посещения общественных мест отменят в Свердловской области с 20 января
10:38
Армия
Части РВСН получают новые машины дистанционного разминирования «Листва»
10:38
Происшествия
Правоохранительные органы сообщили о подготовке терактов в Байконуре
10:38
Экономика
Комитет ГД по труду одобрил дополнительную индексацию пенсий россиян
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Почти 60% россиян предпочли бы купить жилье с использованием счетов эскроу

  /   Обновлено: 19 января 2022 09:43
Экономика
Почти 60% россиян предпочли бы купить жилье с использованием счетов эскроу
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 января. Доля россиян, которые при покупке квартиры в новостройке предпочли бы сделку с использованием счетов эскроу, достигла в 2021 году 58%. Такие данные приводятся в исследовании ДОМ.РФ.

По сравнению с 2020 годом этот показатель увеличился на 10%. Результаты опроса свидетельствуют о хорошей осведомленности граждан России об основных финансовых инструментах в жилищной сфере.

Согласно полученным данным, 39% респондентов считают, что при покупке жилплощади в новостройке важно оформить договор страхования жизни и трудоспособности. О том, что ипотечную недвижимость можно продать, знает половина граждан (49%). Телефонный опрос проводился по всем регионам РФ. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет.

Покупательский спрос на жилье в России опускается после ажиотажа, наблюдавшегося в 2020-2021 годах. На это обратили внимание аналитики и представители рынка недвижимости.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Почти 60% россиян предпочли бы купить жилье с использованием счетов эскроу
недвижимость дом.рф эскроу покупка жилья
Комментировать