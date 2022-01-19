Белорусский аналитик Сыч: Польша может развязать войну, чтобы не пришлось отвечать в Гааге

Польша может развязать войну, чтобы не пришлось отвечать в Гааге за преступления перед беженцами. Об этом ФАН рассказал белорусский аналитик, директор Центра социальных исследований науки и технологий Андрей Сыч.

НАТО наращивает силы

Наращивание военных сил НАТО у границ Белоруссии не остается незамеченным со стороны России. Об этом заявил новый посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

«Со стороны Польши были переброшены дополнительные силы, в том числе тяжелое вооружение, к белорусской границе. При этом используются дальние бомбардировщики Ту-22М3, многоцелевые истребители Су-30СМ», — сообщил Грызлов.

Global Look Press / Kremlin Pool/Global Look Press

Кроме того, новый российский посол в Белоруссии назвал продолжение многоплановой интеграции стран в рамках союзничества главным приоритетом.

Наступательный характер

Как отметил Андрей Сыч, милитаризация европейской границы ведется под прикрытием борьбы с нелегальной миграцией. Однако, заметил аналитик, не надо иметь семь пядей во лбу для понимания, что польские разведывательно-диверсионные группы, которые постоянно проводят учения вблизи Белоруссии, и эшелоны бронированной техники, стягиваемые в регион, имеют другое назначение и носят наступательный характер. Дело уже дошло до провокаций. Со стороны Польши 17 января обстрелян белорусский пограничный столб.

«Из показаний польского солдата Эмиля Чечко, бежавшего в Белоруссию за политическим убежищем, достоверно известно о массовом пьянстве в польской армии. Фактически вдоль белорусской границы блуждают пьяные вооруженные люди, которые ради веселья вполне могут позволить себе обстрелять пограничный столб соседней республики. Возникает закономерный вопрос: что или кто может стать следующей мишенью?» — задается вопросом Андрей Сыч.

twitter.com / Ministerstwo Obrony Narodowej

Из показаний того же Эмиля Чечко известно о массовых убийствах беженцев польскими военнослужащими, заметил аналитик. Счет идет на сотни невинно загубленных жизней. Эти показания важно расследовать и привлечь к ответственности тех, кто отдавал соответствующие приказы. Очевидно, польские элиты рассчитывают снять все эти вопросы с помощью локального или глобального горячего конфликта. В противном случае им всем придется отвечать за содеянное в Гааге.

«Заявление тяжеловеса российской политики Бориса Грызлова о поддержке Белоруссии имеет практическую реализацию. На протяжении формирования Союзного государства тема безопасности является чуть ли не единственной, где у лидеров Белоруссии и России полное взаимопонимание и не возникает разногласий. Западная граница Белоруссии совершенно обоснованно воспринимается как рубеж Союзного государства со всеми вытекающими последствиями для обладателей непомерных геополитических аппетитов», — пояснил Андрей Сыч.

При этом, уверен он, важно отметить роль России в инициативе сформировать систему безопасности в Европе, основанную на взаимном доверии и уступках. Милитаризация региона может быть прекращена только двумя способами, приоритетным, конечно же, является дипломатический.

Присутствие НАТО на Украине поощряется незаконной властью и не поддерживается населением страны. Требования России о гарантиях безопасности должны положить конец вторжению НАТО на Украину, заявил ранее публицист Юрий Голубь.