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Зарплаты бюджетников собираются уравнять во всех субъектах РФ

Экономика
Зарплаты бюджетников собираются уравнять во всех субъектах РФ
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 января. Правительство России планирует сократить межрегиональный разрыв в зарплатах бюджетников с учетом отраслевой специфики, сообщают «Ведомости».

Во многих субъектах РФ оклады бюджетников не сравнялись с заработками на рынке, а разрыв в доходах между сотрудниками от региона к региону отличается в несколько раз. Ставки сотрудников госучреждений будут повышены в регионах с самыми низкими зарплатами.

Для разработки мер по выравниванию зарплат будут созданы межведомственные рабочие группы на базе Минобрнауки, Минкультуры, Минздрава и Минпросвещения. Минтруд совместно с ПФР сейчас заняты сбором информации о различиях в оплате труда в зависимости от должностей и квалификации. Следующим шагом станет создание отраслевых систем оплаты труда.

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач согласен с необходимостью снижать дифференциацию в регионах. Он подтвердил, что Институт исследований и экспертизы ВЭБа выступал с такой инициативой и проводил соответствующие расчеты. Клепач отметил, что для определения нижней границы зарплаты целевых групп бюджетников целесообразно ввести общероссийский стандарт.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в декабре минувшего года распорядился выделить 12,2 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам. Из этих средств свыше 2,9 млрд рублей поступит на повышение окладов учителям и более 5,2 млрд рублей — научных сотрудников. Около 2,6 млрд рублей получат медицинские учреждения и больше 1,3 млрд рублей — учреждения культуры.

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