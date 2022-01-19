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Daily Mail: в Саудовской Аравии обнаружили обширную сеть «погребальных аллей»

Общество
Daily Mail: в Саудовской Аравии обнаружили обширную сеть «погребальных аллей»
flickr.com  /  @Tomasz Trześniowski

Перт, 19 января. Обширная сеть «погребальных аллей» возрастом 4,5 тыс. лет была обнаружена в Саудовской Аравии. Исследование было опубликовано учеными из Университета Западной Австралии в Daily Mail.

Специалисты изучили местность в малоизученной территории в районе оазисов Аль-Ула и Хайбар. Они выявили, что «погребальные аллеи» растянулись на сотни километров. Ученые обнаружили около 18 тыс. гробниц.

Археологи сделали вывод, что необычные коридоры соединили захоронения, пастбища и сами оазисы. А в могилах обнаружили останки, которые были образованы в третьем тысячелетии до нашей эры.

«Думаю, если бы мы не получили снимки со спутника, никто бы не знал, насколько широко простираются эти «аллеи», — сообщил ведущий исследователь Мэтью Далтон.

Международная группа археологов нашла в итальянской пещере в Лигурии самое древнее в Европе захоронение младенца женского пола. Согласно исследованию, на момент смерти ребенку было всего 40-50 дней.

Египтолог Захи Хавасс рассказал о древнем городе фараонов, который был обнаружен в провинции Люксор, передает «Ридус». Город был неизвестен человечеству более трех тысяч лет.

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саудовская аравия захоронение аллея
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