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Лента
19 января 12:20
12:18
Весь мир
Агила Салех призвал комитет парламента Ливии назначить окончательную дату выборов
12:18
Общество
Гендиректор Центра Алмазова назвал тревожной ситуацию с COVID-19 в Петербурге
12:16
Экономика
Связанные с криптообменниками операции банков заинтересовали ЦБ РФ
12:14
Происшествия
Подозреваемый в интимной связи с 16-летней ученицей ранее имел проблемы с законом
12:13
Политика
Тоталитарные тенденции: к чему приведут вмешательство и агрессивная позиция «Зеленых»
12:13
Происшествия
Десятки автомобилей застряли в длинной пробке на Софийской улице в Петербурге
12:12
Весь мир
Трампа и его детей хотят допросить по делу о махинациях Trump Organization
12:11
Весь мир
Бразилия бьет рекорды по заражениям COVID-19 и задолженностям по кредитам
12:08
Происшествия
Задержанный за интим со школьницей учитель ОБЖ недавно стал отцом
12:07
Общество
Минюст Дагестана не видит угроз массовых увольнений в законе о муниципальном самоуправлении
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«Этот день в истории». Что произошло 19 января, праздники, факты, люди

Общество

19 января православные россияне отмечают Крещение Господне. Это один из древнейших праздников христианской церкви. В этот день верующие по традиции окунаются в ледяную воду. Считается, что погружение в освященную купель на Крещение смывает все грехи.

В этот день в 1903 году объявили о проведении первой велогонки «Тур де Франс». Более века это мероприятие является самой известной и престижной велосипедной гонкой мира. Длина трека обычно составляет от 3000 до 5000 километров

В 2011 году в России впервые возбудили уголовное дело против пользователя соцсети. Обвиняемый незаконно разместил на своей странице «ВКонтакте» музыкальный контент. За нарушение авторских прав ему грозило до шести лет колонии.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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