«Этот день в истории». Что произошло 19 января, праздники, факты, люди

19 января православные россияне отмечают Крещение Господне. Это один из древнейших праздников христианской церкви. В этот день верующие по традиции окунаются в ледяную воду. Считается, что погружение в освященную купель на Крещение смывает все грехи.

В этот день в 1903 году объявили о проведении первой велогонки «Тур де Франс». Более века это мероприятие является самой известной и престижной велосипедной гонкой мира. Длина трека обычно составляет от 3000 до 5000 километров

В 2011 году в России впервые возбудили уголовное дело против пользователя соцсети. Обвиняемый незаконно разместил на своей странице «ВКонтакте» музыкальный контент. За нарушение авторских прав ему грозило до шести лет колонии.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».