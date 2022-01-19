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В зоопарке Саранска принимают новогодние елки
Общество
В зоопарке Саранска принимают новогодние елки
gov.spb.ru  /  Администрация Санкт‑Петербурга

Саранск, 19 января. Директор саранского зоопарка Ольга Виляйкина прокомментировала свою инициативу по сбору ставших ненужными новогодних елок.

По мнению Виляйкиной, вместо того, чтобы выбрасывать на помойку осыпавшиеся после праздников елки, им можно найти полезное применение. Как пояснила Виляйкина, елки можно принести в местный зоопарк, так как они являются настоящим лакомством для многих животных, особенно их любят верблюды, муфлоны, лошади, олени. Животные едят и иголки, и кору. Естественно, елки необходимо предварительно очистить от мишуры и игрушек, сообщают «Известия Мордовии».

Ранее ФАН сообщал о старте в Москве ежегодной акции по сбору и переработке новогодних елок. Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что в рамках акции «Елочный круговорот» открылись более 580 пунктов приема новогодних елок.

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