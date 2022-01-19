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ВМФ РФ может получить на вооружение беспилотный противолодочный катер

Армия
ВМФ РФ может получить на вооружение беспилотный противолодочный катер
ru.wikipedia.org  /  Общественное достояние

Москва, 19 января. Для ВМФ РФ разрабатывается беспилотный катер, способный обнаруживать и поражать вражеские подводные лодки в автономном режиме.

Катер будет оснащен торпедным вооружением. Он сможет действовать в дальней морской зоне и в акватории Арктики без участия экипажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

«После обнаружения вражеской (подводной. — Прим. ред.) лодки беспилотная система будет самостоятельно идентифицировать цель и принимать решение на пуск торпеды», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что специалисты компании «Кронштадт» закончили строительство цехов нового центра по выпуску различных БПЛА в подмосковном городе Дубна.

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