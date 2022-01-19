В Алма-Ате после отмены режима ЧП зафиксирована спокойная обстановка

Алма-Ата, 19 января. Обстановка в Алма-Ате после отмены режима чрезвычайного положения и прекращения действия комендантского часа остается спокойной, силы полиции продолжают патрулировать улицы в рамках антитеррористических мероприятий, сообщили журналисты.

По информации РИА Новости, явного присутствия правоохранителей возле администрации Алмалинского района города не наблюдалось. Там сейчас располагается мэрия Алма-Аты.

Городская комендатура предупредила жителей, что, несмотря на завершение режима чрезвычайного положения, «красный» уровень опасности по-прежнему сохраняется. Силовики будут вести круглосуточное патрулирование, а блокпосты продолжат работать.

Метрополитен Алма-Аты ранее возобновил работу после массовых беспорядков. С 17 января «подземка» снова начала принимать пассажиров.