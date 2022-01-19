Звезда сериала «Каменская» Вера Воронкова госпитализирована в Москве

Москва, 19 января. Популярная актриса театра и кино Вера Воронкова экстренно госпитализирована в Москве. Звезда фильма «Любовник» и сериала «Каменская» находится в реанимации.

Поводом для госпитализации кинодивы стал сильный ожог дыхательных путей. Артистка получила травму после того, как в квартире загорелась елка. 56-летняя знаменитость находится в реанимации, пишет Telegram-канал «112».

Какие прогнозы дают врачи по поводу здоровья Веры Воронковой, пока не сообщается. Будут ли артистке проводить операцию, тоже пока не известно.

Вера Воронкова — заслуженная артистка России. У нее достаточно большая фильмография (более 70 фильмов и сериалов). Наиболее значимыми проектами были «Предчувствие», «Каменская» и «Любовник».