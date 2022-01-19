Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 января 10:48
10:46
Общество
Российских туристов в Египте начнут тестировать на COVID-19 с 22 января
10:43
Общество
Президент подписал указ о назначении нового замруководителя СУ СКР по Пермскому краю
10:42
Общество
Грымов и Вассерман оценили анонсированный в США сериал про Гарри Поттера
10:39
Армия
Аналитик Кнутов: российский комплекс РЭБ «Мурманск-БН» стал настоящим кошмаром для НАТО
10:39
Общество
QR-коды для посещения общественных мест отменят в Свердловской области с 20 января
10:38
Армия
Части РВСН получают новые машины дистанционного разминирования «Листва»
10:38
Происшествия
Правоохранительные органы сообщили о подготовке терактов в Байконуре
10:38
Экономика
Комитет ГД по труду одобрил дополнительную индексацию пенсий россиян
10:37
Общество
Встреча с диким тигром на дороге вызвала панику у жителей Приморья
10:36
Политика
Замглавы МИД РФ Сыромолотов назвал «беспрецедентным вызовом» беспорядки в Казахстане
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Звезда сериала «Каменская» Вера Воронкова госпитализирована в Москве

  /   Обновлено: 19 января 2022 09:27
Общество
Звезда сериала «Каменская» Вера Воронкова госпитализирована в Москве
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 19 января. Популярная актриса театра и кино Вера Воронкова экстренно госпитализирована в Москве. Звезда фильма «Любовник» и сериала «Каменская» находится в реанимации.

Поводом для госпитализации кинодивы стал сильный ожог дыхательных путей. Артистка получила травму после того, как в квартире загорелась елка. 56-летняя знаменитость находится в реанимации, пишет Telegram-канал «112».

Какие прогнозы дают врачи по поводу здоровья Веры Воронковой, пока не сообщается. Будут ли артистке проводить операцию, тоже пока не известно.

Вера Воронкова — заслуженная артистка России. У нее достаточно большая фильмография (более 70 фильмов и сериалов). Наиболее значимыми проектами были «Предчувствие», «Каменская» и «Любовник».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Звезда сериала «Каменская» Вера Воронкова госпитализирована в Москве
здоровье госпитализация воронкова
Комментировать