Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 января 10:48
10:46
Общество
Российских туристов в Египте начнут тестировать на COVID-19 с 22 января
10:43
Общество
Президент подписал указ о назначении нового замруководителя СУ СКР по Пермскому краю
10:42
Общество
Грымов и Вассерман оценили анонсированный в США сериал про Гарри Поттера
10:39
Армия
Аналитик Кнутов: российский комплекс РЭБ «Мурманск-БН» стал настоящим кошмаром для НАТО
10:39
Общество
QR-коды для посещения общественных мест отменят в Свердловской области с 20 января
10:38
Армия
Части РВСН получают новые машины дистанционного разминирования «Листва»
10:38
Происшествия
Правоохранительные органы сообщили о подготовке терактов в Байконуре
10:38
Экономика
Комитет ГД по труду одобрил дополнительную индексацию пенсий россиян
10:37
Общество
Встреча с диким тигром на дороге вызвала панику у жителей Приморья
10:36
Политика
Замглавы МИД РФ Сыромолотов назвал «беспрецедентным вызовом» беспорядки в Казахстане
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

В амурских лесах снова появились чумные кабаны
Происшествия
В амурских лесах снова появились чумные кабаны
pixabay.com  / 

Благовещенск, 19 января. Начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов оценил эпидемиологическую ситуацию в местных лесах.

По словам Самохвалова, охотники обнаружили трупы диких кабанов в лесу около села Чалганы Магдагачинского района. После этого на место выехали специалисты ветуправления и взяли пробы для лабораторных исследований. Оказалось, что кабаны были заражены африканской чумой свиней (АЧС), сообщает AmurInfo.

Как отметил Самохвалов, специалисты управления ветеринарии проведут обход домов в селах, попавших в 100-километровую зону наблюдения. Надо осмотреть всех домашних свиней и убедиться, что они здоровы.

Ранее ФАН сообщал о выявлении очага африканской чумы свиней на территории квартала 13/13 ЗАТО города Радужный во Владимирской области. В соответствии с ветеринарными правилами на всей территории был объявлен карантин.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / В амурских лесах снова появились чумные кабаны
чума карантин кабаны
Комментировать