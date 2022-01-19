В амурских лесах снова появились чумные кабаны

Благовещенск, 19 января. Начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов оценил эпидемиологическую ситуацию в местных лесах.

По словам Самохвалова, охотники обнаружили трупы диких кабанов в лесу около села Чалганы Магдагачинского района. После этого на место выехали специалисты ветуправления и взяли пробы для лабораторных исследований. Оказалось, что кабаны были заражены африканской чумой свиней (АЧС), сообщает AmurInfo.

Как отметил Самохвалов, специалисты управления ветеринарии проведут обход домов в селах, попавших в 100-километровую зону наблюдения. Надо осмотреть всех домашних свиней и убедиться, что они здоровы.

Ранее ФАН сообщал о выявлении очага африканской чумы свиней на территории квартала 13/13 ЗАТО города Радужный во Владимирской области. В соответствии с ветеринарными правилами на всей территории был объявлен карантин.