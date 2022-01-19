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Торги Мосбиржи открылись ростом доллара и евро

  /   Обновлено: 19 января 2022 09:12
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом доллара и евро
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 января. Позиции российской валюты ослабли к доллару и евро на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс нацвалюты США по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов увеличился на 15 копеек и составил 77,06 рубля. Курс евро продемонстрировал рост на 20,25 копейки — до 87,31 рубля.

Центральный банк РФ накануне повысил официальные курсы валют. Американская валюта выросла на 29,43 копейки и составила 76,33 рубля. Курс евро поднялся на 16,07 копейки и оказался на отметке 87,02 рубля, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте финансового регулятора.

Реальный эффективный курс отечественной валюты увеличился за минувший год на 9%, подсчитали в Банке России. Если рассматривать этот показатель за декабрь, то прирост за прошлый месяц достиг 0,3%, указывают материалы ЦБ.

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